在新加坡理工学院修读视觉效果和动态影像的邓俊杰与同学为中央肃毒局制作了一个防止嗜毒的动画短视频。他希望通过这个视频告诉大家，毒品带来的只有痛苦和虚假的承诺。

“别受毒品的蒙骗”，这句简单的话对于19岁的邓俊杰来说意义格外重大。

在新加坡理工学院修读视觉效果和动态影像的邓俊杰（图）运用自己所学，与同学詹玉玲（22岁）、叶承峻（22岁）以及迪亚哈兰（Dyahalan，23岁）一起，为中央肃毒局制作了一个防止嗜毒的动画短视频。

他受访时透露，中学时曾有一名要好的朋友，每当看到任何防止滥用毒品的信息时，他和这名朋友都坚信“要对毒品说‘不’。”虽然就读的学校附近经常都会遇到一些不良少年试图引诱他们尝试毒品，但因为他们都很清楚毒品的危害，所以并没有受诱惑。

但是升上理工学院后，邓俊杰偶然发现这名朋友竟然开始吸毒。这令他很惊讶，因为没想到以往跟自己一样抗拒毒品的朋友已经沦为滥用毒品的受害者。

他的短视频以一名小提琴手为主角，因为在音乐道路上无法突破，却轻信毒品能给予她新的灵感，结果踏上了嗜毒的不归路。毒品不但没有令她在音乐上有任何进步，反而一而再、再而三地向毒瘾屈服。

视频中的主要信息是，别受毒品的蒙骗。邓俊杰说：“以往我们看到防止嗜毒的信息时，总是让我们对毒品说‘不’，但是我们根本不明白毒品的危害到底有多深以及为什么一些人无法抵挡毒品的诱惑。视频内的主角在遇到人生低谷时，认为毒品是出路，我希望公众明白她所面对的内心挣扎。”

他希望通过这个视频告诉大家，毒品带来的只是痛苦和虚假的承诺，不要被毒品带来的假象所蒙骗。

“我们可以告诉人们毒品的危���，但是当一个人感到绝望并认为毒品是他们寻找的答案时，就会离不开毒品的诱惑，所以我想让公众知道，无论你重拾毒品多少次，它永远都不是能解决你问题的答案。”