骑士撞死八旬嬷 反指对方冲马路

路霸骑士撞死82岁老妇，竟反称是老妇冲到他面前才酿祸，事后也涉及多起路霸事件，法官斥责他在路上对他人造成危险，判他坐牢12周、罚款1000元，吊销执照5年。

被告是29岁男子莫哈默·萨迪，死者是名82岁老妇。除了此案，被告同时还涉多次路霸事件，以及口出种族歧视言论。

案情显示，2018年9月13日晚上约9时24分，老妇在循环路第79A座熟食中心附近要过马路，根据电眼画面，她花了10秒的时间走到路中央，被告则在没有注意的情况下，骑着电单车撞飞老妇，自己也失衡跌下车。

一名男路人目击车祸后上前协助，发现老妇鼻子出血，已失去意识，老妇与被告随后都被送去陈笃生医院，但抵院后，老妇心脏骤停，经过抢救后仍回天乏术。

老妇死因为多处受伤，伤势包括脸部血肿、鼻孔与左耳有血、胸腔畸形、髋部於伤、右手腕畸形等。

调查进行期间，被告在录口供时称他案发时的时速是50公里，还指是老妇突然冲到他电单车前方，但电眼画面显示并非如此，老妇并没违例过马路，事发处有行人过道，路上也有标记提醒驾驶者减速。

两个月后，被告在巴耶利峇路上段，朝往巴耶利峇路与乌美3道交界处时，又被交警摄像检测器拍到闯红灯。

法官马文德下判时说，被告的驾驶行为极度危险，数次的粗鲁与鲁莽行为已构成路霸事件，因此同意控方说法，即被告在路上对他人会造成危险。

此外，被告也涉及种族歧视言论，这在我国多元种族的环境中是不被容忍的，最后判他坐牢12周罚款1000元，吊销各级执照五年。

完整报道，请翻阅2021年7月27日的《新明日报》。