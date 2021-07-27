出车祸备案"露馅" 通缉犯求脱身 丢宝宝警员接

没按指示到警局验尿成了通缉犯，男子出车祸后带着妻小到警局备案时“露馅”，他抱着两个月大的宝宝找机会开溜，看到警察跟上来时，他竟一把将宝宝丢给警员求脱身！

好在警员反应快，及时接住宝宝，避免殃及无辜，而警员接宝宝的惊险一幕，也被警员的随身摄像机拍下。

为了保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，其中就包括被告的姓名。

被告现年40岁，他面对四项罪名，昨天（7月26日）承认蓄意伤人和抵触儿童与青少年法令等三项罪名，其余一项交由法官下判时一并考虑。被告最终被判坐牢17个月。

案情显示，被告在2018年12月1日至2020年11月30日期间，每周必须到裕廊警署进行尿检，他却在2019年7月22日没按时报到，结果遭通缉。

去年1月18日下午4时，被告开车工作时遇车祸，过后带着妻子及两名孩子到丰加北邻里警岗报案。

报案过程中，警员发现他被通缉，于是不动声色要求支援。被告这时也察觉到不对劲，起了疑心。

被告的妻子当时突然表示要上厕所，因此把怀里的两个月大女儿交给被告。被告接过孩子后，注意到有两名警员正好向警岗走来，他于是站起来，声称孩子需要“新鲜空气”，径自走向警岗门口。

被告抱着女儿走出大门，两名警员则在后方紧跟，其中一名警员过后拉住被告，叫他不要再走。就在这时，一件让人始料不及的事情发生了。

只见被告突然转过身子，双手用力一摆，原本抱在他怀里的小宝宝，瞬间就像橄榄球似的被抛向警员。

庆幸的是，宝宝被另外一名警员及时接住，被告最终也被逮捕。救护人员过后到场检查宝宝检查，确认她没有受伤。

被告扔出宝宝的一幕也被警员的随身摄像机拍下，并在庭上播放。视频中也可听见宝宝被扔出后嚎啕大哭。

完整报道，请翻阅2021年7月27日的《联合晚报》。