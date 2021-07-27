阿叔上厕所 装1万8000元现金包包被偷

51岁阿嫂被指擅闯组屋单位，偷走装有1万8000元的包包，五小时内被逮捕。苦主阿叔表示，上个厕所，包包就被偷。

这起案件于前晚（7月25日）发生，地点是在红山弄的一处单位。

警方昨晚发布文告表示，警方在25日晚7时10分接获投报，一个装有1万8000元现金的包包，在上述单位内被偷走。经调查及调阅警方电眼后，金文泰警署的警员掌握女嫌犯的身份，并在同一天晚上11时45分将她逮捕。

阿嫂将于今天被控，根据刑事法典第451项条文，破门行窃罪名一旦罪成，可被判坐牢长达10年和罚款。

《新明日报》记者走访案发地点，辗转找到受害者阿都扎西（81岁）。他受访时指出，与女嫌犯相识30年，彼此是同一层组屋的邻居，当天他恰好在楼下遇到对方，要求对方协助买咖哩羊肉。

“我上楼准备取钱，没发现她尾随在后，进屋后我就先上厕所，没想到出来后，放在厨房里的包包就不翼而飞。”

他说，由于年事已高，腿脚无力，才将现金都放家里，出远门时才带在身上，省却来回银行的麻烦。

之后，记者走访涉案阿嫂的单位，单位内的女子表示，阿嫂是父亲的女朋友。

“我与她不熟，也不知道发生何事，警员前天上门把她带走了。”

完整报道，请翻阅2021年7月27日的《新明日报》。