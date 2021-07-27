新兵前摘罩说话 路人提醒长官爆粗口 订户 来自 / 联合晚报 文 / 靳忻 发布 / 2021年7月27日 3:15 PM 指挥官不戴口罩站在几十名新兵前发号施令，还与路人叫嚣，态度十分无礼。（取自网络） 字体大小: 小 中 大 新兵面前，长官被拍到没戴口罩对新兵讲话。巴西立地铁站附近是新兵回营前的集合点，但一众新兵昨天（7月26日）集会时，一名“长官”被网友拍到当时手拿饮料，在没戴口罩的情况下，对着一众坐在地上的新兵说话。路人好心上前提醒他戴口罩，称对方一脸不屑，一句“你是谁？”，跟着爆粗口。根据网络流传的一段视频，一名身穿白色T恤，手里拿着饮料的年轻人站在一群阿兵哥前方，他口罩拉到下巴处，说话时也不戴好。过了一会儿，他转头看见镜头，才急忙把口罩拉上。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 长官 新兵 摘罩 口罩 指挥官 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？