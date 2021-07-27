新兵前摘罩说话 路人提醒长官爆粗口

新兵面前，长官被拍到没戴口罩对新兵讲话。巴西立地铁站附近是新兵回营前的集合点，但一众新兵昨天（7月26日）集会时，一名“长官”被网友拍到当时手拿饮料，在没戴口罩的情况下，对着一众坐在地上的新兵说话。路人好心上前提醒他戴口罩，称对方一脸不屑，一句“你是谁？”，跟着爆粗口。

根据网络流传的一段视频，一名身穿白色T恤，手里拿着饮料的年轻人站在一群阿兵哥前方，他口罩拉到下巴处，说话时也不戴好。过了一会儿，他转头看见镜头，才急忙把口罩拉上。