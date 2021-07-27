疑灌篮出事 逾3米高篮球架 砸死17岁少年

篮球架砸死人！

勿洛南组屋楼下的篮球场昨晚（7月26日）发生罕见意外，两名少年在篮球场打球之际，其中一人疑在灌篮后扣住网环不放，结果把整个篮球架扯下。超过三米高的篮球架轰然倒下，少年闪避不及，头部被篮板击中头部后倒地不起，当场失去意识，过后伤重不治。

事故发生在昨晚8时43分左右，地点在勿洛南2道第18座组屋旁边的篮球场，不幸去世的少年是年仅17岁的马来少年里德万（Ridwan），是工艺教育中区学院宇航科系一年级学生。

据《联合晚报》了解，事发前在篮球场打球的青少年大概有六人，他们因为疫情关系，分成两人一组轮流下场打球，没想到会发生意外出人命。

《联合晚报》昨晚赶到现场时，篮球场周边已经拉起长长的封锁线，警方还在现场展开调查。早前原本跟死者一起打球的青少年则神情凝重，留在现场协助调查，其中一人是18岁的阿杜（Abdul）。

阿杜告诉《联合晚报》，他们一行六人（包括死者）是从小一起长大的好友，他当时正在场外椅子上休息听音乐，突然听到非常巨大的撞击声，抬头便看到篮球架整个掉了下来，里斯万已经倒在地上没了意识，头部鲜血直流。

阿杜发现事态不妙，马上打电话叫救护车。

据阿杜说，救护人员很快赶到现场，并在第一时间为死者进行心肺复苏术。死者跟着送院抢救，无奈因为伤势太重而去世。

根据记者现场所见，倒塌的固定篮球架看起来相当新，其衔接地面的部位断裂，但没有任何锈蚀情况。

警方和民防受询时已经证实了这起意外事故的发生。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早大约11时45分到现场了解情况，并前往死者家中慰问家属。他也是东海岸集选区议员。

死者人缘佳 曾是模范生

死者年少人缘佳，曾是模范生，好友和前老师接噩耗都万般不舍。

据了解，死者生前人缘极佳，他的个性随和开朗，也乐意助人，中四时还曾当选为模范生。噩耗传开后，认识他的朋友在震惊之余也感到很难过，大约有20名好友更约好要到林厝港回教坟场送死者最后一程。

死者的小学老师拉芝米（53岁）在得知消息后也难过不已。拉芝米的儿子当时也在篮球场打球。“我儿子当时也在场打球，没想到会发生这样的意外。”

完整报道，请翻阅2021年7月27日《联合晚报》。