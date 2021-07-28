陈振声：面对多重压力 青少年心理健康课题须社会共同应对

教育部长陈振声在国会发表部长声明时强调，我国须打造一个具关爱与温暖文化的民间社会安全网，让需要帮助的人，尤其是青年，知道他们不必独自面对艰难的时期，更不会因此遭排挤。

孩子们现在面对激烈竞争环境的多重压力，冠病疫情可能加剧他们的焦虑，学校将加强支援网络，增添有辅导专长的人员，协助学生建立心理韧性。但这不能单靠学校，社会各方应全力营造温馨包容的大环境，让需要精神辅导的人安心求助。

教育部长陈振声昨天在国会针对上周一立化中学命案发表部长声明，在约两个小时的发言与回应中阐述教育部下来将采取的措施，从各方面加强学生的心理健康。他在回应15名国会议员的提问时，也多次呼吁整个社会共同应对心理健康课题。

他指出，除了面对青春期的问题，年轻人还得学习克服生活在竞争激烈与高效环境中的压力。现在的孩子因网络世界的攀比行为而面对更大的挑战，须承受多一层社会压力。

“作为一个社会，我们须不断地改进并加强支援网，更好地帮助孩子做好准备，不仅仅是抗压，还得在压力下茁壮成长。我们不能完全为孩子抵挡压力，挡开青春期都会面对的问题，但我们得竭尽所能帮助孩子在这个激烈的环境找寻自我与立足点。”

教育部已逐步提升品格与公民教育课程的内容，学校也有同辈互助的机制。接下来，学校将陆续增加教师辅导员，并定期拨出时间来关心学生的心理与情绪。

成立跨部门小组制定战略计划

卫生部与社会及家庭发展部也成立新的跨部门工作小组，这个从冠病心理健康工作小组转型的小组，将集合各机构的能力与资源，共同制定全国心理健康战略与行动计划。

工作小组由卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生领导。教育部作为小组的成员，将聚焦青少年的心理健康。

身为家长，陈振声也呼吁其他家长多花时间倾听孩子的心声，陪伴他们克服问题。

“我们可以多花时间聆听孩子的心声，帮助孩子发掘各自的潜能。我也时时提醒自己，要培养孩子的自信心，不应该与他人做比较，因为我们的自我价值并不是通过比较来定义的。”

陈振声强调，我国须打造一个具关爱与温暖文化的民间社会安全网，让需要帮助的个人，尤其是青年，知道他们不必独自面对艰难的时期，更不会因此遭排挤。“我们不应该排斥那些主动寻求帮助的学生或家庭，我们要以身作则，发挥正能量，营造温馨包容的大环境。”

他指出，自去年2月起，我国成立的青年心理健康网络已接获各阶层人士的建议，目前正在发展一些方案来改善青年心理健康。社会各界从上周一起纷纷对立化中学表达关心与支持，这些来自民间的力量令人欣慰。

“如果我们每个人都能关心年轻人，愿意聆听，支持他们以各自的方式成长并找寻立足点……我们整个社会不排斥有情绪问题的人，不歧视上前主动求助的人，认同求助是需要勇气的，并且互相照应，才可避免悲剧重演。”

总结发言时，陈振声肯定立化中学校长与教师在这艰难时期爱护学生的敬业精神，以及同学之间的友爱。他在华语发言部分用八个字勉励立化全体师生：屹立不倒，悲化为强。

国会已休会。