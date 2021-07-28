黄循财：疫情援助绝大部分投入到中小企业

冠病疫情重创本地企业，中小企业首当其冲。政府深切了解中小企业面对的冲击，因此疫情援助绝大部分投入到中小企业，缓解它们的现金流和贷款等困难。

财政部长黄循财说，政府透过各种纾困配套给予企业应急援助，其中以中小企业为主。

他重申，为确保我国财政的可持续性，政府下来必须提高消费税，同时还得探讨其他收入来源。

黄循财昨天在国会的追加拨款预算案辩论中指出，自今年5月的解封第二阶段以来，政府为企业和员工提供超过20亿元的援助。这些援助措施都是经过仔细设计，以满足受冲击最大的企业和员工的需求，而大部分援助是投入到中小企业。

他也指出，许多中小企业担心借贷和资金周转问题，因此政府推出临时过渡性贷款以及延后偿还本金等措施。本地银行也主动接触中小企业，根据企业情况提供援助或债务重组支持。

针对现金流问题，黄循财强调，政府一直努力尽快发放援助款项给企业，确保它们有稳定的现金流支援，例如政府上个月刚发放雇佣补贴计划（简称JSS）的补贴金给符合资格的企业，下月则会发放租金援助金给企业。

此外，政府也针对受疫情冲击的中低收入员工和自雇人士推出“冠病疫情复苏临时补贴”计划（COVID-19 Recovery Grant-Temporary），提供他们一次过的经济援助。

黄循财说：“根据新加坡金融管理局和经济机构评估，本地企业当前信用状况良好，现有支援措施充足。但我们会继续密切关注企业情况，并检讨是否需要调整任何措施。”

尽管我国投入大量资源协助企业和员工应对疫情冲击，黄循财强调，政府须秉持财政责任和审慎原则，必须提高消费税和探讨其他收入来源，以确保财政可持续性。

他指出，调高消费税的目的主要是为了资助不断上涨的医疗开支，尤其是随着我国人口老龄化，政府下来须要为国人提供更好的医疗服务。

他还说：“即使消费税增加两个百分点，我们的收入仍不足以满足预计的医疗开支需求。因此，我们一直在增加其他收入来源如所得税、房地产税或印花税等，接下来会继续探讨它们和其他税收选项。”