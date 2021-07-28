傅海燕：巴西班让分销园可迅速改造为替代食品批发中心

裕廊渔港本月中出现冠病感染群影响了本地的海鲜供应，为了避免重要食品供应据点的运作受疫情干扰，新加坡食品局物色了替代地点，以便往后发生类似情况时，批发商能迅速改到别处继续经营。

永续发展与环境部长傅海燕昨天上午走访空置的巴西班让分销园（Pasir Panjang Distripark）后说，接下来若有需要，那里可以改装为临时的海鲜或是蔬果批发中心。

设施短时间内可启用 增加我国供应链韧性

傅海燕在面簿贴文说，渔港和巴西班让果菜批发中心是我国食品供应链的重要据点。虽然裕廊渔港的关闭一度影响海鲜供应，但当局与各方密切合作填补缺口，维持供应稳定。

“疫情多变，我们必须拟定紧急应对措施，以减少疫情接下来可能对食品供应链造成的干扰，包括选定一个替代物流中心。”

位于巴西班让路的巴西班让分销园占地约5公顷，面积相当于七个足球场，与裕廊渔港相近。它于2017年停用，距离巴西班让果菜批发中心约2.6公里。由于它备有所需设施，包括大型停车场和货物起卸区等，因此适合改造为临时食品批发中心。

傅海燕也在永续部提供的视频中提到：“如果业者有这个需要，我们可以在很短的时间内启动它，这样就可以增加新加坡食品供应链的韧性，不会因为疫情而受到冲击和影响。”