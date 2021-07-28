美国防长奥斯汀到访我国 新美重申牢固双边及防务关系

李显龙总理和国防部长黄永宏医生先后会晤到访我国的美国国防部长奥斯汀，并重申新加坡与美国之间牢固的双边及防务关系。

这是奥斯汀（Lloyd Austin）自今年1月上任后，首次以防长身份访问新加坡。他前天抵达我国，今天离开，他的东南亚之行还包括越南和菲律宾。

李总理昨早在总统府会见奥斯汀。总理之后在面簿贴文说，两人讨论了区域和国际局势的发展，以及新美防务合作，他们也重申两国牢固且长久的关系。即便冠病疫情当前，两国仍希望未来能继续在军事训练和国防科技方面密切合作。