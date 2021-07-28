美国防长奥斯汀到访我国 新美重申牢固双边及防务关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 李显龙总理（右）昨天在总统府接见来新加坡进行介绍访问的美国防长奥斯汀。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理和国防部长黄永宏医生先后会晤到访我国的美国国防部长奥斯汀，并重申新加坡与美国之间牢固的双边及防务关系。这是奥斯汀（Lloyd Austin）自今年1月上任后，首次以防长身份访问新加坡。他前天抵达我国，今天离开，他的东南亚之行还包括越南和菲律宾。 李总理昨早在总统府会见奥斯汀。总理之后在面簿贴文说，两人讨论了区域和国际局势的发展，以及新美防务合作，他们也重申两国牢固且长久的关系。即便冠病疫情当前，两国仍希望未来能继续在军事训练和国防科技方面密切合作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Lloyd Austin 美国防长 东南亚 黄永宏 新美关系 李显龙总理 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？