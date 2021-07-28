小贩中心架围网公众进出得绕大圈 无人监督 SafeEntry落实具挑战 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 金吉坊小贩中心已围起了橙色围网，但没有工作人员看守，出入口前的桌子上放有SafeEntry Gateway感应器与二维码，大部分访客进入前会自动扫码登记。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 小贩中心围起来后，出入口只有一个，有些公众抱怨进出要走一大圈很不方便。有些尚未安装SafeEntry Gateway感应器，而QR码张贴的位置并不起眼，鲜少有人登记。全岛的小贩中心已陆续用橙色围网围起来，并规定访客进出须进行SafeEntry登记，但一些小贩中心围起来后出入口只有一个，公众得绕一大圈才能进出，而且也没有工作人员在出入口处监督，在落实上出现一些问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 熟食中心 巴刹 防疫 SafeEntry 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？