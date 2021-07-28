小贩中心架围网公众进出得绕大圈 无人监督 SafeEntry落实具挑战

小贩中心围起来后，出入口只有一个，有些公众抱怨进出要走一大圈很不方便。有些尚未安装SafeEntry Gateway感应器，而QR码张贴的位置并不起眼，鲜少有人登记。

全岛的小贩中心已陆续用橙色围网围起来，并规定访客进出须进行SafeEntry登记，但一些小贩中心围起来后出入口只有一个，公众得绕一大圈才能进出，而且也没有工作人员在出入口处监督，在落实上出现一些问题。