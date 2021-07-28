加强教师心理健康培训 委任1000多名教师辅导员

教育部将加强学校的支援网络，下来几年委任1000多名教师辅导员，并提升所有教师在心理健康方面的专业培训。

教育部长陈振声昨天针对立化中学命案发表部长声明时，透露教育部下来将采取的措施，从多方面加强学生的心理健康。

他指出，所有教师将加强专业培训，提升对心理健康素养的知识，以更有效地辅助有需要的学生。教育部接下来几年也会委任1000多名教师辅导员，现有700多名。

目前所有教师在受训时都接受过基本培训，学习如何识别可能有情绪问题的学生。部分在职教师也会接受额外培训，担任教师辅导员。他们的教学工作量相对少一些，以承担辅导工作。当学生需要更专业的辅导时，他们也能找专业的学校辅导员。

所有学校现有至少一名专业学校辅导员。教育部计划聘请更多辅导员，或委任适合的教育工作者来支持学校辅导工作。

此外，校方接下来会拨出更多时间关注学生的身心健康。学校目前已为新生举办迎新活动，教师接下来将在每学期开始时，花时间关心学生的身心健康，引导他们如何在需要时寻求协助。

从今年起，中学低年级学生已采用更新版的品格与公民教育教材。新教材着重增进学生对心理健康方面的知识，例如教导他们识别一般压力与心理疾病。此外，课程也教导他们如何克服心理情绪问题、求助管道等。

中学和初院等课程辅助活动 下来几周将恢复

陈振声透露，教育部也在检讨其他年级的品格与公民教育课程，并将逐步更新内容，包括小学的品格与公民教育课程。

随着更多年龄较大的学生完成冠病疫苗接种，教育部下来几周也将在遵守安全管理措施的情况下，恢复中学和初级学院等学府的课程辅助活动。

陈振声在发表声明时强调课外活动为学生建立人际联系、促进身心与全能发展的重要性。受疫情影响，促进学生交流的课外活动、全国校际运动会、露营和学习之旅都得暂停。疫情加剧青年面对的挑战，影响他们的社交生活与援助网，长期的不确定因素让不少人感到焦虑、寂寞。

有鉴于此，一旦情况许可，教育部将全面恢复这些课外活动，让学生有更多时间与空间体验活动，加强心理素质与韧性。