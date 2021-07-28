财政部持续研究援助措施 协助因疫情冲击失业者

政府会持续检讨我国的社会安全网，尤其关注在这次大流行病中受到严重冲击的群体。

政府目前给予失业者的援助不只包括社区关怀计划（ComCare）和冠病疫情复苏补贴等财务援助，也包括工作配对和技能培训等一系列劳动市场政策措施。

财政部长黄循财昨天在国会总结追加拨款预算案辩论时说：“我们将研究如何为失业者提供更多帮助，并继续着重在协助就业方面，工运仍会是这项工作的重要伙伴。”