财政部持续研究援助措施 协助因疫情冲击失业者 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 政府目前给予失业者的援助包括工作配对和技能培训等一系列劳动市场政策措施。图为近期举行的一场职业与技能展。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 政府会持续检讨我国的社会安全网，尤其关注在这次大流行病中受到严重冲击的群体。政府目前给予失业者的援助不只包括社区关怀计划（ComCare）和冠病疫情复苏补贴等财务援助，也包括工作配对和技能培训等一系列劳动市场政策措施。财政部长黄循财昨天在国会总结追加拨款预算案辩论时说：“我们将研究如何为失业者提供更多帮助，并继续着重在协助就业方面，工运仍会是这项工作的重要伙伴。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 黄循财 财政部 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？