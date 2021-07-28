数议员呼吁政府 制定可持续援助应急措施

数位议员呼吁政府制定更可持续的措施，帮助受突然收紧防疫措施影响的个人和企业，例如设立可以随时取用的应急基金。财政部长黄循财表示会探讨这些建议是否可行，但目前仍不是时候。

政府国会财政及贸工委员会主席连荣华（武吉班让区）昨天参与追加拨款预算案辩论时建议，设立专门拨款给疫情相关经济援助措施的应急基金或计划，将有助政府更快和及时地出台措施，而不是像目前的做法，每当有新一轮援助配套就得向国会提呈追加预算案。