数议员呼吁政府 制定可持续援助应急措施 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 在财政部截至今年7月5日的最新预估中，我留意到国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）已增至196亿元。相比2020财政年，NIRC为184亿元。2019财政年则是17.04亿元。这是个好消息。我相信这是有史以来最大的NIRC。这得感谢我们的投资机构带来的稳定表现，以及政府数10年来在累积储备金采取的审慎态度。——连荣华（武吉班让区） 字体大小: 小 中 大 数位议员呼吁政府制定更可持续的措施，帮助受突然收紧防疫措施影响的个人和企业，例如设立可以随时取用的应急基金。财政部长黄循财表示会探讨这些建议是否可行，但目前仍不是时候。政府国会财政及贸工委员会主席连荣华（武吉班让区）昨天参与追加拨款预算案辩论时建议，设立专门拨款给疫情相关经济援助措施的应急基金或计划，将有助政府更快和及时地出台措施，而不是像目前的做法，每当有新一轮援助配套就得向国会提呈追加预算案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 黄循财 财政部 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？