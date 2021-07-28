高等学府提高护理专业收生人数 新注册新加坡籍护士去年约1400人

许宝琨说，当局采取多管齐下的方式，确保整体工作环境有益、具灵活性，同时也创造不同的途径，让各方面的护理人员都能逐步晋升到从事高级护理人员和护士的职位，以吸引更多新加坡人加入护理行业。

随着我国增加高等学府护理专业的收生人数，新加坡籍的新注册护士去年有约1400人，前年则是1200人。