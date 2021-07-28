高等学府提高护理专业收生人数 新注册新加坡籍护士去年约1400人 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 邓玮婷 卢凌之 周文龙 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生说，当局通过提高护士与护理人员的薪资待遇、提供灵活工作安排等方式，吸引更多新加坡人加入护理行业。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 许宝琨说，当局采取多管齐下的方式，确保整体工作环境有益、具灵活性，同时也创造不同的途径，让各方面的护理人员都能逐步晋升到从事高级护理人员和护士的职位，以吸引更多新加坡人加入护理行业。随着我国增加高等学府护理专业的收生人数，新加坡籍的新注册护士去年有约1400人，前年则是1200人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 护士 许宝琨 菲律宾 国会 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？