逾1800家公司在法律规定前 已调高退休和重新雇佣年龄 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 超过1800家公司已率先在法律规定前，调高退休年龄和重新雇佣年龄顶限。李显龙总理在2019年的国庆群众大会上宣布，政府已全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，包括到2030年，将62岁法定退休年龄调高到65岁，以及将67岁重雇年龄提高到70岁。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会回答议员郭献川（哥本峇鲁区）的口头询问时说，迈向该目标的第一步，人力部将从明年7月起，将退休年龄调高到63岁，重雇年龄则会提高到68岁。人力部也鼓励雇主若可以，就把退休和重雇年龄调到比现行法定要求高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 退休年龄 重新雇佣年龄 芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤 苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？