逾1800家公司在法律规定前 已调高退休和重新雇佣年龄

超过1800家公司已率先在法律规定前，调高退休年龄和重新雇佣年龄顶限。

李显龙总理在2019年的国庆群众大会上宣布，政府已全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，包括到2030年，将62岁法定退休年龄调高到65岁，以及将67岁重雇年龄提高到70岁。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会回答议员郭献川（哥本峇鲁区）的口头询问时说，迈向该目标的第一步，人力部将从明年7月起，将退休年龄调高到63岁，重雇年龄则会提高到68岁。人力部也鼓励雇主若可以，就把退休和重雇年龄调到比现行法定要求高。