“做饭”爸爸勇闯餐饮业

经过这次跑道转换，陈家俊也更了解政府和企业为中途转业人士提供的帮助。他说：“不要害怕踏出舒适区，不要害怕从头来过。政府能提供大力支持，只看我们有没有意愿。”

“为什么不去当厨师？”女儿的一句话，让从未想过加入餐饮业的陈家俊开启了崭新的职业道路。

陈家俊（43岁）当了长达八年的财务顾问，间中也在周末开私召车增加收入。喜欢和乘客交谈的他，2019年底决定转当全职私召车司机，不料才刚转换跑道没多久，就碰上冠病疫情暴发，严重影响了他的收入。

当时，陈家俊的两个孩子只有6岁和8岁。虽然妻子有工作，他们也尽量减少开支，但陈家俊觉得，只节流不开源终究不是长远之计。

“没人知道疫情会持续多久，我意识到不能没有目标地期待情况好转。更何况，我离退休还有约20年，还能在事业上有所贡献，于是我决定不要原地踏步，而是去找一份全职工作。”

病毒阻断措施期间，陈家俊负责为家人做饭，也常常上网找食谱，然后自己做些调整。每到用餐的时候，女儿就会问他，为什么不去当厨师。

“虽然我没考虑过进入餐饮业，但她的话让我产生了共鸣，于是决定把求职范围也扩大到餐饮业。”

在朋友的引介下，陈家俊到比萨店PizzaExpress面试，公司过后也推荐他参加劳动力发展局的专业人士转业计划（PCP），受训成为餐饮服务执行员。他目前在餐馆担任管理见习，帮忙管理订单，开放堂食期间也负责招待食客。

陈家俊说，刚开始时，他得学会熟悉菜单，将每道菜食材烂熟于心，才能向食客推荐。店里的同事也给他“随堂测验”，帮助他熟悉不同比萨的食材。

经过这次跑道转换，陈家俊也更了解政府和企业为中途转业人士提供的帮助。他说：“不要害怕踏出舒适区，不要害怕从头来过。政府能提供大力支持，只看我们有没有意愿。”