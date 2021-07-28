室内游乐场突停业 逾百家长求退款

室内游乐场Happy Castle前天通过面簿宣布暂停营业，家长担心购买的配套无法兑现，设群组求退款，至今已超过100人响应。

在本地至少四个商场设有室内游乐场的Happy Castle前天在面簿贴文宣布，从当天起旗下所有游乐场将停止开放，直到另行通知。

管理层指，受到冠病疫情的冲击，导致他们资源耗尽，无法继续营业。

贴文引发不少家长的关注，超过200则留言中，多数是家长担心已签的配套无法使用，要求Happy Castle退款。

其中一名家长更是设立了Whatsapp群组，有意召集所有受影响的家长，通过法律途径索取赔偿或向消协投诉。

其中一名家长吴淑芬（38岁，保险业）告诉记者，她们一家住盛港一带毗邻利达广场（Seletar Mall），2018年就是因为方便所以签下配套，怎料不久后，该处分行就关闭了。

“当时Happy Castle还有其他分行，分布在全岛各处，但对住在盛港的我们而言很不方便，其中一家游乐场虽然市中心的乌节路，但那里总是排长龙，所以我也不常带孩子过去。”

她和丈夫育有两个孩子，而配套正好允许一到两名孩童同时进入游乐场。

“事已至此，我会联同其他家长一同追讨退款，虽然机会渺茫，能追讨回余额的一半也好。”

Happy Castle：非永久性关闭

Happy Castle受询时表示，管理层仍在处理此事，目前正在与顾客讨论当中，并理解这对顾客而言是很突然的通知。

“我们不是永久性关闭，仍有讨论空间。

完整报道，请翻阅2021年7月28日的《新明日报》。

