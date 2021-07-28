3岁马国女童来新与父母团聚

马国冠病疫情高居不下，狮城采购员夫妇与3岁女儿相隔4个月无法见面，经马国议员协助，一家三口昨天终于得以团聚。

来自马国的陈妍芬（34岁，服装采购员）告诉记者，自从疫情暴发后，她无法时常回国探望家人，最后一次见女儿是四个月前的事，和丈夫都非常思念女儿。

她叹说，女儿一天一天长大，但他们当父母的却只能在邻国打拼，无法陪伴孩子成长，令她感到十分愧疚，因此一直都有把孩子接来新的想法。

怎料，她为女儿申请出境手续时，却困难重重，第一次申清马国“我的跨境准证”（MyTravelPass）时，因文件不足被拒，第二次上诉，有关当局却迟迟没有给予回复。

她于是联系马华丹绒比艾区会议员黄日升的服务中心，请中心协助处理新马两国的通关事务，黄日升也立即向有关部门跟进，让陈妍芬终于在上个星期五成功申请到出境文件，让女儿能够来新团聚。

昨天（7月27日）早上，在黄日升的助理张育菖的安排下，女儿和外公陈先生来到新山苏丹依斯干达大厦关卡，女儿之后也顺利交到陈妍芬手上。

黄日升表示，可爱的女孩相当懂事，一路上不哭不闹，十分配合一切通关手续，路上还特地嘱咐外公一定要到新加坡探望她。

陈妍芬绘述，女儿顺利通关，投入她的怀抱时，心中真的是满满的感触。

“见到孩子那刻，孩子说很想我，我很感动。这几个月没见到孩子，发现她又长高了，也比较会表达自己的心情了。”

完整报道，请翻阅2021年7月28日的《新明日报》。