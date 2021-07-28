篮球总会会长：邻里篮球场 公众不宜灌篮

17岁少年灌篮后被篮板击中头部伤重不治，新加坡篮球总会会长指出，本地邻里篮球场的篮球架不同于正规赛事中使用的专业篮球架，公众不应在邻里篮球场灌篮。

《联合晚报》昨天（7月27日）报道，周一晚上在勿洛南2道第18座组屋旁的篮球场发生一起致命意外，17岁少年里德万（Ridwan）疑在灌篮后，整个篮球架就倒了下来，篮板打中里德万的头部，令他当场昏迷，送院不治。

这起罕见意外令人对篮球架的稳固性产生疑惑。新加坡篮球总会会长许坤德博士昨天受访时指出，邻里篮球场的篮球架，不同于专业赛事中使用的篮球架，因此不适合用来灌篮。

许坤德博士也是南洋理工大学国立教育学院体育与运动科学系主任，他说在本地邻里篮球场灌篮会有极大的安全隐患，因那些篮球架不同于专业赛事中使用的篮球架。

“特别是当使用者灌篮，过后用手抓住篮筐时，整个篮筐得承受人体的重量，篮球架会不稳，容易发生危险。”

许坤德说，在专业赛事中所使用的篮球架，篮筐与篮板衔接处，以及下方的底座位置都进行了加固设计，增加承重能力，因此球员在比赛过程中灌篮，甚至即兴抓篮筐悬空，篮球架也能够承受住重量，不会发生篮球架倒塌的意外。目前篮总有两个专业篮球架，能够在正规赛事派上用场。

他指目前邻里篮球场内的篮球架都不是专业篮球架，人们打篮球时应避免灌篮，更不要在灌篮后抓住篮筐不放。他也提醒，篮球爱好者应在运动前确保场地安全，“不论室内或户外篮球场，应先检查场地是否湿滑，有没有散落的树枝或是杂物等。”

完整报道，请翻阅2021年7月28日的《联合晚报》。