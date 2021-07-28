芽笼峇鲁店屋大火 舞室狂烧窗爆裂 居民惊醒无人伤

芽笼峇鲁店屋今日（本月28日）清晨发生大火，火势相信从舞蹈室开始蔓延，烈焰冲天直冒烧穿屋顶，还传来玻璃爆裂的声响，惊醒不少还在睡梦中的附近居民。

这起火患发生在今早约6时35分，地点是芽笼峇鲁第70A座的两层楼店屋，火患相信涉及二楼的一间舞蹈室，所幸事故中没人受伤。

据观察，店屋二楼的所有单位都用作舞蹈室，而火势相信是从二楼中间的部分突然烧起，跟着迅速蔓延至整层楼近30米的空间。

根据读者提供给《联合晚报》的视频，舞蹈室当时火光熊熊，火舌冲天烧穿屋顶，冒着浓烟，不时发出玻璃碎裂的声响。

记者早上8时抵达现场，发现大火已受到控制。店屋部分屋顶被烧至只剩下支架，失火单位被烧到宛如废墟。舞蹈室仍冒着一缕缕的白烟，民防人员往二楼继续灌水，警方则在店屋周围拉上封锁线。

多数受访居民说，附近不少街坊当时还在睡梦中，却突然被玻璃窗爆裂的巨响吵醒，跟着还闻到呛鼻的烟味，起来时惊见附近店屋在狂烧，纷纷跑出组屋探个究竟。

住在对面组屋的郑女士（36岁，行政人员）说：“我在清晨6时45分看到对面店屋发生大火和冒出浓烟，还听到玻璃爆裂的声音。”

另一居民哥莉雅（47岁）当时正在便利店买东西，当她看到火势从二楼舞蹈室烧起时，被吓得快步离开。后来她看到民防人员迅速抵达现场灭火。

民防部队今早9时许在面簿贴文证实，火势涉及事发地点二楼的一间舞蹈室。当局也指店屋附近的第70座市镇理事会大楼没被火势殃及。

惹兰勿刹市镇会今早9时40分也在面簿贴出通知，指坐落在芽笼峇鲁的办公室今日关闭，有需要的居民可前往波东巴西和振瑞路的办公室处理相关事宜。

民防员进单位灭火 砖瓦掉落险象环生

民防人员进入失火单位灭火时，屋顶砖瓦片片掉落，险象环生，当局前后花了一小时才将大火扑灭。

民防部队贴文提到，当局抵达后发现火患现场位于二楼，立即在周围架起水枪，避免火势扩散。火势被控制，消防员戴上防护面罩，踏入二楼火场之中寻找火源。

由于火势猛烈已经将屋顶烧穿，民防人员踏入火场后，头上的砖瓦片片坠落，情况十分危险。

幸好民防人员很快找到火源并将火势扑灭，整个灭火过程大约耗了一小时。民防总共出动了11辆消防车、40名消防员，在火势最为猛烈的时候用了四支水枪灭火。

火患起源于二楼单位的物件，具体起火原因仍有待调查。

完整报道，请翻阅2021年7月28日的《联合晚报》。