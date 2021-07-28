苹果来新设厂40年 你知道这段历史吗？

说到苹果在新加坡设立工厂，多数人可能会先想到滨海湾金的水上苹果专卖店，或者是星耀樟宜和乌节路所设立的苹果专卖店。

不过早在1981年，美国科技品牌苹果就踏足新加坡，在宏茂桥第二工业区租下7500平方米厂房，并在宏茂桥第三工业区建造一个1万平方米的工厂。据悉，苹果公司在新加坡的初始投资数额在4000万美元左右。

据报道，时任苹果主席迈克·马库拉（Mike Markkula）曾来到新加坡考察。在考虑过多个地区如韩国、台湾和香港后，苹果最终决定将第二间工厂开在新加坡。

苹果当年在全球的主要业务还是电脑生产，在新加坡的工厂主要负责生产和测试电脑零件。

工厂从1981年7月开始正式运营。到了同年12月，苹果新加坡工厂的印制电路产量已经可以涵盖全世界苹果第二代电脑（Apple II）原材料的四分之三。当时，苹果在新加坡只有72名员。

1981年12月11日，12名员工在苹果公司的 “贷款和拥有（Loan and Own）”计划下获益，可将一台电脑带回家。如果员工希望把电脑借回家，就必须至在苹果工作两个月。如果员工继续工作一年，就可以拥有这台电脑。（档案照）

苹果员工喜提电脑。（档案照）

宏茂桥的工厂也是苹果当时在美国外的唯一一家工厂，同时也是苹果在全球的第二家工厂。（档案照）

苹果所建立的工厂由五层办公区域和两层生产区域组成。（档案照）

苹果工厂内部。（新加坡国家档案馆提供）

在1989年，该工厂也被建筑业发展局（Construction Industry Development Board，新加坡建设局前身）评为工业建筑类别的第一名。这是当年首个获得此类别的奖项的建筑。

李显龙总理在1988年来到苹果工厂参观。（新加坡国家档案馆提供）

苹果设立的工厂原位于宏茂桥的第一和第二工业区。其中，自家建造的白色建筑沿用为员工办公室。上图摄于1992年。（档案照）

到了1996年，苹果公司在宏茂桥的工厂和产品设计中心有2000多名员工。

一晃过去四十载，如今苹果的业务越来越广，商标也从彩色变成了黑色。除了宏茂桥的办公室，苹果也在纬壹城设立了另一个办公室，并有乌节路、星耀樟宜和滨海湾的三家苹果专卖店。苹果目前在新加坡共有3500多名员工，来自50多个国家，直接或间接提供5万5000个工作岗位。