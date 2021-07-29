【漫画】转业遇困境？终身学习补不足

“新心相连”就业与技能中心

“新心相连”就业与技能中心（SGUnited Jobs and Skills Centre）提供职业配对服务（Career Matching Services）的拓展服务，旨在帮助拓宽民众得到就业指导的渠道（尤其在社区中），其24个中心遍布组屋区。

“新心相连”就业与技能中心的职业旅程大使将提供职业建议，并提供“新心相连”就业与技能配套（SGUnited Jobs and Skills Package）的相关指导。

职业旅程大使还将协助那些需要深度咨询及量身定制职业指导的人士，预约最靠近的职业中心，例如劳动力发展局的职业联系站（Careers Connect）或全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）。

欲查询全岛24个“新心相连”就业与技能中心的具体地址，请浏览go.gov.sg/change-advice-zbo或拨打6883 5885。

本漫画改编自正在电台96.3好FM连载的广播实况剧，所有角色由96.3好FM的DJ倾情出演。欲收听广播实况剧，欢迎锁定96.3好FM或浏览https://bit.ly/963haofm_zbsg83。

完整漫画系列：

【本文由劳动力发展局呈献】