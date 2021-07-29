王乙康：为应付病例激增空出1000张 我国隔离床已占用八成

卫生部长王乙康说，如果住院人数继续上升，就有更多人得住进社区护理设施，或者把更多床位改为隔离病床，甚至推迟非冠病病患的治疗，因此，病例激增对我们是很不利的。要是失控，医院床位一周内就会被占满。

近期冠病确诊病例日增百多起，持续扩大的裕廊渔港感染群总病例也逼近千起，本地医院为此空出1000张隔离病床，当中约八成已被确诊和疑似病例占用。

卫生部长王乙康昨天（7月28日）在医疗奖学金颁奖典礼上致辞时重申，我国回到高警戒解封第二阶段主要是裕廊渔港感染群还在扩散，病例数量已是KTV夜店感染群的五倍。更重要的是，遏制病毒传播是为避免医疗系统不胜负荷。

“裕廊渔港感染群引发的多个巴刹出现感染群而得关闭，病毒也很有可能在社区内广泛传播，尤其影响常到巴刹的年长者。四分之一的年长者还未接种疫苗，他们要是染疫，有重症风险。”

考虑到感染群规模及医院体系可承载量，本地医院目前已为冠病病患空出1000张隔离病床，加护病房床位也在过去两周增至近70个。

王乙康解释，虽然冠病病患目前只占着少数的加护病房床位，但各大医院过去两周准备了多一倍的加护病房病床，并且计划下来几周增加更多床位，若有需要可增加到1000张。

“如果住院人数继续上升，我们就得让更多人住进社区护理设施，或者把更多床位改为隔离病床，甚至推迟非冠病病患的治疗。因此病例激增对我们是很不利的，要是失控，病例会每七到10天翻倍，医院床位一周内就会被占满。在那之后，我们就穷于应付了。”

根据卫生部前天更新的每日情势报告，有两人住加护病房，543人住普通病房，比两个星期前的134人激增许多，另外还有1234人住社区护理设施。

王乙康也提到国外的医院因没有足够收治能力导致人满为患，强调我国必须保障医疗体系，不能让悲剧上演。

今年共164人获医疗奖学金

今年共有164人获颁医疗奖学金，比去年多三成。当中，社区护理奖学金和社区医疗奖学金的人数比去年增加35％。

替公共医院招聘人手的卫生部控股今年也增设新的医疗管理（Healthcare Talent）奖学金，旨在奖励想在医疗行政、管理和领导领域施展才华的行政人员、综合医疗保健人员、药剂师和护士，帮助他们持续提升技能。