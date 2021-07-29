共出现23起确诊病例 宏茂桥金文泰三座组屋居民须强检

本地昨天新增五个冠病感染群，其中一个与最爱饼家有关。该感染群由一起早前已公布的病例以及五起新增病例组成。为了遏制病毒传播，卫生部下令该店即日起关闭至下个月12日，所有职员会被隔离，期间会受检。

宏茂桥10道第438座、金文泰3道第430座和第445A座组屋共出现23起冠病确诊病例，为遏制更广泛的社区传播，卫生部将为这几座组屋的居民进行强制检测。

根据卫生部昨晚（7月28日）的文告，宏茂桥组屋的10起病例来自六户人家。金文泰3道第430座组屋有七户人家出现共10起病例，第445A座组屋的三起病例则来自三户人家。

大部分病例与裕廊渔港感染群有关联，当局还在进行流行病学调查。

宏茂桥居民须在今天早上9时至下午4时之间到组屋楼下受检。金文泰组屋居民须在今明两天早上9时至下午4时到第430座组屋楼下受检。

本地昨天新增五个感染群，其中一个与最爱饼家（Home's Favourite）有关，由一起早前已公布的病例以及五起新增病例组成。

为遏制病毒传播，卫生部令最爱饼家位于裕廊食品中心的设施即日起关闭至下个月12日，所有职员会被隔离，期间须受检。

至于另四个感染群，卫生部没提供病例详情。目前活跃感染群共44个。

昨天新增130起本土病例，其中27起与裕廊渔港感染群相关。至今已累计932人，与该感染群有关的巴刹和小贩中心维持在44个。

KTV夜店感染群增加两起病例，累计247人；滨海湾金沙赌场感染群再添五起病例，累计46人；Samy's Curry餐馆感染群再有10人确诊，累计38人。

昨天新增三起客工宿舍病例，其中两起来自西雅杜松（Westlite Juniper）客工宿舍，该感染群累计11人。

榜鹅小学师生接受强检 所有学生改为居家学习

与榜鹅小学清洁工有关的感染群再添三起，共达七起，当中包括一名教师与两名小三学生。

卫生部今明两天将在学校为所有学生和教职员进行强制检测。所有学生从今天至下周五（8月6日）改为居家学习。学校在开放检测前将彻底清洗校舍。

教育部答复《联合早报》询问时说，早前确诊的两名约聘清洁工人以及学校职员与学生和教师没有密切接触。一名教师和两名学生随后确诊染病，该名教师与两名学生没有密切接触。当局还在调查病例的关联。

另外，卫生部会为本月13至27日到过达曼裕廊巴刹与熟食中心的公众提供免费冠病检测。

昨天新增的六起输入病例在抵新时已隔离或须履行居家通知。

目前有567名病患住院，其中23人是需要输氧的重症病患；另有两人情况危急，在加护病房治疗。当中有一名已完成疫苗接种的患者需要输氧，卫生部说，这名病患还有其他疾病。

60岁及以上年长者中 约77％已接种两剂疫苗

截至前天，政府通过全国疫苗接种计划，为超过426万人施打逾730万剂疫苗。其中，超过315万人已完成疫苗接种，占本地人口过半。

卫生部昨天指出，60岁及以上年长者中约77％已接种两剂疫苗，仍有约18万7000名年长者未开始接种。

卫生部长王乙康也在面簿贴文呼吁年长者接种疫苗，直接到任何接种中心、公共卫生防范诊所（PHPC）或综合诊疗所，无须预约。

他指出，年长者或他们的家人普遍担心接种后会有严重疾病如心脏病或中风。

为了让年长者与家人放心，他展示公共医院过去三年半每月处理的急性心肌梗塞和中风年长病例图表，以显示病例的趋势稳定，接种疫苗未导致病例增加。

至少八所学校有学生确诊

另一方面，近日通报有学生确诊的学校新增至少八所，包括裕廊中学、伟群小学、启发小学、宏文学校、圣婴小学、圣婴中学、醒华小学和立伟小学。

圣婴小学有一名六年级学生确诊，学生星期一上学时健康良好。所有学生今天居家学习一天。安德逊中学再有一名学生确诊，这名中一生与早前确诊的中二生是家人。

截至昨天，本地确诊病例累计6万4589起。