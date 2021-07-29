西雅杜松宿舍接触者已隔离 其他客工检测都呈阴可复工 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 西雅杜松客工宿舍将居民分区，减少大组人相互交流，一旦宿舍出现确诊病例，可降低传播风险。前天通报的九起病例限于该宿舍内同一区的几个单位，其他区域的居民不受影响。（新明日报） 字体大小: 小 中 大 西雅杜松客工宿舍出现冠病感染群，确诊病例的密切接触者已被隔离，人力部属下专门照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”也已完成对宿舍其他居民的检测，由于检测结果都呈阴性，这些客工已获准复工和恢复其他活动。人力部昨天受询时透露，西雅杜松（Westlite Juniper）的第一起客工确诊病例是在上个星期六通过轮流定期检测发现。另八起确诊病例中，六起是首名患者的密切接触者，两起是在检测宿舍居民时发现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宿舍 胜捷企业 客工宿舍 冠病感染群 冠状病毒19 关怀有温度 心理更健康 【漫画】转业遇困境？终身学习补不足