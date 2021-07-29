西雅杜松宿舍接触者已隔离 其他客工检测都呈阴可复工

西雅杜松客工宿舍出现冠病感染群，确诊病例的密切接触者已被隔离，人力部属下专门照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”也已完成对宿舍其他居民的检测，由于检测结果都呈阴性，这些客工已获准复工和恢复其他活动。

人力部昨天受询时透露，西雅杜松（Westlite Juniper）的第一起客工确诊病例是在上个星期六通过轮流定期检测发现。另八起确诊病例中，六起是首名患者的密切接触者，两起是在检测宿舍居民时发现。