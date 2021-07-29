与政府机构合作提升国人数码技能 谷歌就业与培训计划将增加600全职名额

谷歌指出，目前已有约2400名中途转业者从全职培训课程中获益，该培训计划也将扩大，增加多600个修读数码营销课程的名额。这将使上述两项培训计划的受惠总人数增加至3600名。

由谷歌与政府机构合作推出的就业与培训计划，今年将增加600个全职培训名额，让国人在日益增长的数码经济领域掌握数码技能，并提高受雇能力。