与政府机构合作提升国人数码技能 谷歌就业与培训计划将增加600全职名额 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（左上）和谷歌新加坡区主管Ben King（左下）出席“SG技能启动”计划的首届毕业典礼，在这项计划下，毕业生完成了数码营销和云科技的课程。（谷歌提供） 字体大小: 小 中 大 谷歌指出，目前已有约2400名中途转业者从全职培训课程中获益，该培训计划也将扩大，增加多600个修读数码营销课程的名额。这将使上述两项培训计划的受惠总人数增加至3600名。由谷歌与政府机构合作推出的就业与培训计划，今年将增加600个全职培训名额，让国人在日益增长的数码经济领域掌握数码技能，并提高受雇能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 “SG技能启动”计划 通讯及新闻部 谷歌 关怀有温度 心理更健康 【漫画】转业遇困境？终身学习补不足