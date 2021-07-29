黄循财：投身金融科技业 应思考如何为消费者增值 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 财政部长黄循财（荧幕中）、全国职工总会助理秘书长郑德源（右起）、冬海集团首席经济师沙迪拉泰博士与星展银行集团新加坡总监许志坤，昨天在职总青年部举办的线上活动上向年轻求职者介绍金融科技的发展趋势。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 无现金科技崛起的时代已经来临，财政部长黄循财梦想有朝一日在东南亚周游列国时，可以在各国用手机付款，无须兑换各国货币。他昨天在一场为年轻求职者举办的金融科技论坛上，分享对这个领域未来发展趋势的看法。“我不用再到机场兑换令吉、印尼盾、泰铢什么的。不用了。无论到这个区域的哪一个国家，我只要用手机就可以无差异地付款，而且手续费低廉。身为消费者，那对我而言简直是太棒了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 无现金 金融科技论坛 关怀有温度 心理更健康 【漫画】转业遇困境？终身学习补不足