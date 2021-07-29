黄循财：投身金融科技业 应思考如何为消费者增值

无现金科技崛起的时代已经来临，财政部长黄循财梦想有朝一日在东南亚周游列国时，可以在各国用手机付款，无须兑换各国货币。

他昨天在一场为年轻求职者举办的金融科技论坛上，分享对这个领域未来发展趋势的看法。

“我不用再到机场兑换令吉、印尼盾、泰铢什么的。不用了。无论到这个区域的哪一个国家，我只要用手机就可以无差异地付款，而且手续费低廉。身为消费者，那对我而言简直是太棒了。”