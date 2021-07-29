女郎失信146万元 125万汇假情郎

女郎在两个多月内174次失信慈善机构超过146万元公款，用来买名牌包和黄金，期间也陷入爱情诈骗圈套，逾125万元汇给爱情骗子，昨天被判坐牢6年7个月。

被告是36岁的陈淑涵（译音），她面对6项包括失信、提供假口供以及妨碍司法公正的控状。

据案情显示，被告案发时是国际联盟抗肺结核和肺病亚太有限公司（The International Union

Against Tuberculosis and Lung Disease Asia Pacific Limited）的财务和执行助理，职务包括用公司银行户头向供应商以及顾问支付款项。公司是一家注册的慈善机构。

2019年3月，被告的同事将公司的渣打银行密码器交给被告，以方便被告将款项汇到公司其他的银行户头。

不过被告起了贪念，在4月3日至6月13日间，共174次失信户头里146万2393元公款。

被告成为“百万富婆”后，把近23万元款项用在个人开销上，当中包括购买奢侈品如名牌包以及黄金。

被告期间通过交友软件认识一名叫“张弗雷德”的男子，对方声称要送她80万美元（约112万7200新元）现金，但包裹遭马来西亚当局扣留。被告于是根据“张弗雷德”的指示，将约125万零943新元汇给他人，希望马国当局能发放包裹。不过警方调查后发现，被告陷爱情诈骗圈套，这其实是个骗局。

被告同事三番两次要被告归还密码器，但被告谎称把密码器放在家里，迟迟不肯归还。

同事察觉不妥，向银行查证后，发现巨额款项被转走，立即报警。

完整报道，请翻阅2021年7月29日的《新明日报》。