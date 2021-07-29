迷你超市成"KTV" 常大声飙歌到半夜 居民报警求助

大晚上组屋楼下的越南迷你超市被当成”KTV“，有时还大声飙歌到半夜，义顺环路居民不堪其扰报警求助。迷你超市女老板澄清，自己不是在迷你超市里唱歌，而是在二楼住家与员工用麦克风飙歌解闷，且在晚上10时前就会停唱。

家住义顺环路第110座组屋的居民洪先生前天（27日）在面簿贴文申诉，指他楼下“越南迷你超市”的女老板把店面当成“KTV”，常常扰人清梦。

洪先生（48岁，电工）受访时说，楼下的越南迷你超市隔三差五就会传出响亮歌声，声音有男有女。这样的情况已持续了一年多，有时是下午，有时会唱到晚上，甚至有一次更是唱到凌晨12时。

不愿透露名字的他说，家中14岁的孩子平日晚上9时就上床睡觉，“自从楼下的人开始唱歌后，儿子晚上都休息不好，我多次向建屋局反馈，也曾报警求助。”

无奈的是，女老板依然故我，她只在居民投诉后稍停几天，过后又故态复萌。前天他又听到楼下的人，又再飙歌到晚上10时，一气之下才拍摄视频上传到社交媒体。

超市女老板：是在二楼住家唱歌

记者昨晚走访该座组屋，迷你超市的女老板辛蒂（45岁）受访解释，自己向来喜欢唱歌，自疫情暴发以来，一直没机会去唱卡拉OK，只能用家中的音响自娱自乐。

但她澄清，自己并非在店内唱歌，而是在二楼的住家客厅，“平时我都很注意时间，一般都不会超过晚上10点。”

她也说，当超市打烊后，店里的男店员也会上楼来一起唱歌，“我们会轮流唱越南歌曲，即使唱两个小时也不会累。”

对于面簿上的贴文，她颇感无奈，指对方不曾与她沟通，直接就上传到网上。“多一事不如少一事，我近期都不打算在家唱歌了。”

询及之前是否有居民针对此事报警，她否认说，之前上门来的警察只是调查她店里的失窃案，并非为了深夜唱歌的事情而来。

完整报道，请翻阅2021年7月29日的《联合晚报》。