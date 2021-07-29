学校病例过去两周至少68起 小学生占近一半

新加坡过去几周的冠病病例急速增加，当中包括不少学生和学校职员。每天都有数所学校陆续传出有确诊病例的消息，两个星期就累计至少68起病例，至少51所学校受影响。

由于卫生部自6月底就不再宣布每个病例的详情，本地目前有多少学生病例不得而知。然而，zaobao.sg根据学校信函，整理出以下信息，带大家了解学校病例的情况。

29所小学和18所中学出现确诊病例 多数学校只有一起

过去两周，本地有至少29所小学和18所中学出现确诊病例。这些学校分布在全岛各地，一些靠近出现病例的巴刹与小贩中心，但从这些公开资料中无法看出校园病例是否与这些巴刹有关联。

从图表可见，受影响的小学似乎比中学来得多。目前，新加坡开放让12岁及以上的学生接种疫苗，这意味着11岁或年龄更小的学生，仍无法接种疫苗保护自己。在已知的学校病例当中，小学生就占了近一半。

除了现阶段无法接种的小学生，本地7月初才刚开放让12岁至39岁国人接种，因此不少学生仍未完成接种两剂疫苗，或者两剂疫苗的效用还没完全体现。根据卫生部资料，约45%的12岁至39岁年轻人还没完成接种两剂疫苗。其他年龄层则已达到至少七成。

染病的学校职员与学生相比少了许多，只占了校园病例的约15%。

学校有没有出现校园感染？

多数学生因为家中有人确诊而感染病毒，并非从学校感染。虽然不同学校在给家长的信函中透露不同程度的信息，但至少有25起病例是学校明确表明曾与校外确诊病例密切接触过的。

两成的受影响学校则出现超过一起病例，这些同校病例当中有些是同班同学，有些曾有密切接触，但一些似乎毫无关联。拿已被列为感染群的榜鹅小学为例，学校内出现至少六起病例，但其中一名确诊的教师与其他确诊者没有直接接触。他可能碰巧在学校外从其他患者身上感染病毒，又或者是在不知觉的情况下在校园感染了病毒。

另一所出现数起病例的公立培群学校，其中一名小三病例被卫生部断定为在具感染性期间不在校内，因此无须隔离在学校与他密切接触的人。为了以防万一，卫生部仍决定为这些人进行拭子检测，结果发现另一名小三生也确诊。是巧合，或是病毒悄悄地从其中一人身上传至另一个人？

教育部答复询问时强调，学校目前没有出现传播链，校园依然安全，并指出学校长期关闭会对学生产生深远影响。

“教育部将继续密切监测情况，但根据我们目前的评估，通过制定严格的制度和安全管理措施，没有必要将所有学校转为居家学习。”

有家长在联署网站change.org发起请愿，希望全国学校让18岁及以下学生转为居家学习，截至今天（7月29日）晚上已有6700多人签名支持。