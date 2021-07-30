金文泰两座组屋居民接受强制检测 不少为二度受检 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 李思邈 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 因有数户住家出现确诊病例，金文泰3道第430座和第445A座的居民昨日起接受强制性检测，昨日9时已有不少居民抵达430座组屋底层的临时检测站排队等待。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 金文泰两座组屋因有数户住家出现确诊病例，所有居民昨天起接受强制冠病检测。不少居民早前已因曾到访邻近的巴刹与熟食中心而接受检测，这次又须受检。须接受检测的是金文泰3道第430座和第445A座的居民。这两座组屋距离已关闭的金文泰第448座巴刹与熟食中心，步行只需五分钟，且十分靠近金文泰地铁站与巴士转换站，人流量相当大。金文泰第448座巴刹因与裕廊渔港感染群有关而被令关闭至下月5日。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宏茂桥 金文泰 冠病检测 趁年轻圆甜品梦 早 数码