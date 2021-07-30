金文泰两座组屋居民接受强制检测 不少为二度受检

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一 李思邈

发布 / 2021年7月30日 5:00 AM

因有数户住家出现确诊病例，金文泰3道第430座和第445A座的居民昨日起接受强制性检测，昨日9时已有不少居民抵达430座组屋底层的临时检测站排队等待。（陈来福摄）
因有数户住家出现确诊病例，金文泰3道第430座和第445A座的居民昨日起接受强制性检测，昨日9时已有不少居民抵达430座组屋底层的临时检测站排队等待。（陈来福摄）

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金文泰两座组屋因有数户住家出现确诊病例，所有居民昨天起接受强制冠病检测。不少居民早前已因曾到访邻近的巴刹与熟食中心而接受检测，这次又须受检。

须接受检测的是金文泰3道第430座和第445A座的居民。这两座组屋距离已关闭的金文泰第448座巴刹与熟食中心，步行只需五分钟，且十分靠近金文泰地铁站与巴士转换站，人流量相当大。金文泰第448座巴刹因与裕廊渔港感染群有关而被令关闭至下月5日。

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