组屋三房都打通 小三生须隔离苦无房

会计师申诉，儿子在同班两同学确诊后接获隔离令，住家的房间打通，无法让他单独隔离，因此要求到隔离设施，但等了三天仍无回应，一度不知所措。

热心读者梁先生（51岁，会计师）昨天（7月29日）拨电《新明日报》24小时热线通报，指他就读培群学校三年级的9岁儿子于星期二（7月27日）接获卫生部短信，指需履行12天隔离令。

他说，该校早前有一名小三生和一名小六生确诊，儿子与确诊小三生同班，全班人于上周日（7月25日）接受检验后，再有一名同班同学确诊，全班学生被指示别去学校上课。

梁先生也说，儿子的所有同班同学与该班教师都接获隔离令，该班共38人。另外，学校虽没有关闭，但所有三年级学生都改为居家学习，共8班。

他也指出，妻子手机星期二凌晨收到卫生部短信，儿子隔离令从本月26日至8月6日，虽未透露儿子是在哪里接触确诊者，但相信与该校有关。

不过，无奈的是，梁先生家中的三个睡房全部打通，形成一个大房间，平时他与妻子、17岁大女儿与小儿子，4人睡一室，因此没有独立房间让儿子隔离。

“为此，我联络卫生部，表示自己愿意陪同儿子，离开家里到隔离设施或酒店，让儿子履行隔离令，但接通热线人员都以‘这一两天安排’回复，一直没有下文，让我非常担忧。”

卫生部已安排

庆幸的是，经过几天忧虑后，梁先生昨晚约10时终于接获通知，儿子可被安排到酒店履行隔离令，他将陪同儿子一起住酒店，女儿与妻子也可外出。

完整报道，请翻阅2021年7月30日的《新明日报》。