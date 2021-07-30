称车祸害他失高薪应聘 前高管索赔331万仅获赔29万

前高管驾私召车出车祸，脑和颈项受伤，称之后一直无法治愈，害他丢了高薪应聘的机会，起诉司机欲索赔超过331万元，结果最后只拿到近29万。

高庭判词显示，起诉人是66岁的刘国龙，案发时是名私召车司机。他在2017年2月14日，在万国埔与万国连路交界处，被后头的轿车撞上，导致他的车子往前转，撞上前方的罗厘。

起诉人事后被送往陈笃生医院接受治疗，他脑部、颈椎、左肩受伤，疼痛至今无法痊愈，因此入禀高庭起诉肇祸司机陈俊胜。

起诉人称自己之前是一家公司的区域销售董事，月薪外加交通津贴有1万2500元。他在2016年10月底离开公司，期间在找工作，也被猎人头公司相中。不过他因车祸，迟至2017年2月19日才联络对方，但已失去应聘机会。

起诉人因此用高管薪水计算赔偿数额，向辩方索赔331万3294元，当中包括205万2000元未来收入和赚钱能力损失，以及86万1800元审前收入损失。

法官：案发时62岁 开私召车月入2千

不过法官指出，起诉人案发时62岁，已到了退休年龄，加上当时当私召车司机的平均月入也只有2100元，未来受聘机率和收入或不如起诉人所说得那么乐观，最后判起诉人获赔28万7578元。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年7月30日的《新明日报》。