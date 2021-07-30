为给女友人生日惊喜 青年擅闯隔离酒店房

相信是本地首起教唆他人违反居家通知案件，20岁男子为了给正在遵守居家通知的女性友人生日惊喜，擅闯进入居家通知指定设施。

被告苏凯瑟（译音，20岁）昨天承认一项教唆他人违反居家通知的指控，另一项刑事擅闯则交由法官下判时考虑，待缓刑监视报告出炉后下判。

庭上揭露，被告的20岁女友人去年11月22日入境，必须从当天至12月6日，在指定设施丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton Millenia）遵守14天居家通知。在这期间，她不可与他人有接触。

由于11月28日是女友人的生日，被告当天下午3时来到酒店，希望给住在17楼的女友人一个惊喜。

不过，被告发现大厅的电梯无法直通17楼，他尾随其他住客到30楼后，再搭乘另外一部电梯到17楼。

被告找到女友人的房间，后者开门后，被告在房内待了一个小时，于下午4时许离去，并通过楼梯直接走到一楼。

当他抵达一楼时，遇到一名酒店职员，对方试图将他扣留。被告过后逃脱，并搭乘德士回家。

被告没有聘请律师，他在提交给法官的书面求情书中称，若被判缓刑监视，将会遵守一切条件。

法官最终下令让被告接受缓刑监视评估，案展9月8日下判。

完整报道，请翻阅2021年7月30日的《联合晚报》。