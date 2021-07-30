雇主设局揭偷纪念钞 女佣不悔改再偷金饰典当

女雇主发现30岁女佣偷钱后，设局将她逮个正着，但决定给女佣机会痛改前非。不料女佣却变本加厉偷女雇主金饰拿去典当兑现，三个月内偷了至少六件金饰，价值超过6630元。

来自印度尼西亚的女佣阿妮（Ani Indriani）共面对八项偷窃罪，她昨日（7月29日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，今年5月23日，被告的雇主打开上锁的抽屉，发现不见了一些金饰，于是质问被告。被告最终承认自己偷了金饰，并在警察上门后拿出当票。

女雇主王太太（61岁，书记）受访时说，女佣并非第一次偷窃，“她来我家工作了三年，第二年便开始手脚不干净。”

王太太去年发现钱包里的钞票总是不翼而飞，一开始她不以为意，但钞票不见的情况越来越频密后，她在哥哥的建议下，在去年9月拍下清楚显示钞票号码的照片后，再把钞票放入钱包。隔天，她发现钱包里的钞票又不见后，并质问女佣。女佣虽然矢口否认，但她搜查女佣的钱包后，找出同样号码的钞票，才让女佣无法辩解。

王太太说：“她一开口就叫我送她回家，求我别报警，我一时心软想给她一次机会，没有想到她反而变本加厉，竟然偷我的金饰。”

王太太今年5月发现金饰被偷后报警处理，根据法庭文件，被告在今年2月20日至5月15日，共偷走六件金饰，包括项链、手链、脚链等，总值6630元。

王太太说：“其实我被偷走的金饰至少有10件，价值上万元，女佣事后也承认了，但其他几件金饰不知被她当到哪里，根本追不回来。”

完整报道，请翻阅2021年7月30日的《联合晚报》。