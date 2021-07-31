陈振声：占高中以下学生总数0.03% 三个月来129学生确诊 学校仍安全

教育部长陈振声说，他能理解为人父母的焦虑和担忧，然而大家也得意识到长期居家学习，无论对师生还是家长都会造成影响。他也指出，不是所有学生都有良好的居家学习环境，而家长为孩子临时找托护的安排也未必更安全。

过去三个月，本地有129名学生确诊冠病，占小学到高中学生总数的0.03％。教育部长陈振声强调，学校有严谨的安全管理与隔离程序，防止病毒在校园传播。

陈振声昨天在面簿贴文透露学校近期学生确诊的情况，并向家长保证学校依然是安全的学习场所。

过去两周，本地有至少30所小学和18所中学出现确诊病例。最近有网民发起请愿，希望教育部让全国18岁及以下学生转为居家学习，超过6500人签名支持。不过，也有人反对全面居家学习。

陈振声说：“过去几周，一些学校出现了确诊病例。身为家长，我能理解大家的焦虑和担忧。在短期内，新加坡不太可能完全没有社区病例，而且年幼儿童目前仍无法接种疫苗。同时，我们也意识到长期居家学习对师生和家长所造成的心理压力和负面影响。”

他指出，不是所有学生都有良好的居家学习环境。许多家长得忙着为孩子找其他托护安排，这些安排也未必更安全，而教师也得兼顾家庭以及网上教学的额外工作量。

“在这样的情况下，我们应该采取怎样的长期对策来让我们的学生继续学习？教育部会继续采用针对性的方针来处理学校的确诊病例。学校将继续严格实行安全管理措施。一旦发现病例，我们会快速启动隔离措施。在特殊的情况下，我们可能让全校进行居家学习，防止病毒传播。”

他说：“教育部也将继续紧密地留意本地的疫情，在必要时调整政策，根据全国的冠病指导方针，采取相对的措施。感谢家长与学校的紧密配合，也希望大家继续遵守学校的安全措施，确保师生的安全。”

陈振声说，过去三个月，本地有129名学生和17名教职员确诊冠病。确诊学生占全国中小学和初级学院学生总数的0.03％。

教育部发言人说，目前榜鹅小学和醒南小学这两所学校采取全面居家学习，另有20所学校让部分年级的学生居家学习。当局还在分别调查榜鹅小学，以及醒南小学病例之间的关联。

截至前天，榜鹅小学的确诊病例已增至12人，当中包括教师和学生。醒南小学上周六通报有两名同班小五生确诊。

今年5月，教育部通报首起校园传播的确诊病例，英华学校（附小）有两名同班同学确诊。针对近期学生病例，教育部日前回应时指出，学校没有出现传播链，调查还在进行。

教育部昨天指出，符合接种冠病疫苗条件的学生中，超过九成已接种第一剂疫苗，近七成完成两剂。各校学生的平均出席率同疫情前相近。