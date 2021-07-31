美国副总统哈里斯8月到访我国

美国副总统哈里斯将在8月到访我国。

李显龙总理新闻秘书张俪霖昨晚答复媒体询问时说，哈里斯是应李总理之邀访新的。她也说：“哈里斯副总统到访，肯定了新美两国牢固的关系。”

访问期间，哈里斯将与我国领导人会面，并探讨如何在防务、网络安全、数码贸易、气候变化和全球冠病疫情应对方案等多个方面，深化双边合作。

这是哈里斯今年1月就任后，第二次出访，她首次出访是今年6月前往墨西哥和危地马拉。

哈里斯也是拜登政府上任至今，出访亚洲的最高级别美国官员。针对哈里斯这次到访，李总理说：“非常欢迎哈里斯副总统对新加坡进行首次正式访问。我期待我们讨论如何加强双边合作，以及共同应对冠病疫情和气候变化等全球挑战。”

哈里斯此行也将访问越南，成为首位访越的美国副总统。哈里斯的发言人说，她此行将加强美国与新加坡和越南这两个印太地区重要伙伴的联系，扩大经济合作，并肯定美国与新越两国牢固的文化和民间联系。

发言人说，哈里斯将与新越两国领导人就涉及共同利益的课题进行交流，除了全球的冠病应对方案和气候变化，也包括区域安全及共同促进以规则为基础的国际秩序。

“拜登总统和哈里斯副总统以重建美国全球的伙伴关系和保障美国安全为首要任务。此行将延续这方面的努力，深化美国与东南亚的联系。”

拜登政府上台后，美国重新聚焦亚洲，美国高级官员和将领近期频频在本区域活动。单在本月，美国太平洋舰队司令帕帕罗上将、印太司令阿奎利诺上将和海军司令吉尔迪上将先后到访我国。

美国国防部长奥斯汀过去一周也出访我国、越南和菲律宾，并在行程中强调本区域面对崛起势力压迫等威胁，美国将加强与区域伙伴的合作，但不要求区域国家选边站。