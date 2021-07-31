全岛巴刹熟食中心强制登记入场 当局将加派人手到场管控

●冠病19疫情

国家环境局已和市镇理事会合作，在所有巴刹和熟食中心实行SafeEntry登记。访客、摊主和摊位助理进入巴刹和熟食中心时，须使用合力追踪携手防疫器或手机应用，碰触SafeEntry Gateway感应器，或扫描QR码登记入场。

公众在进入全岛的巴刹与熟食中心时，都必须使用合力追踪携手防疫器或手机应用登记入场。当局将逐步安排工作人员到这些场所的入口处，确保公众入场前进行登记。

国家环境局昨天发文告说，当局已和市镇理事会合作，在所有巴刹和熟食中心实行SafeEntry登记。访客、摊主和摊位助理在进入巴刹和熟食中心时，须使用合力追踪（TraceTogether）携手防疫器或手机应用，碰触SafeEntry Gateway感应器，或扫描QR码登记入场。

环境局和市镇会下来将逐步安排工作人员到这些地点的入口处，确保访客进行入场登记。当局将优先安排人手在高峰时段如用餐时间进行监管，以确保访客安全并有效率地入场。

环境局也呼吁，无论巴刹和熟食中心的入口处是否有工作人员看守，访客都应负起社会责任，登记入场。

“德尔塔（Delta）变种毒株传播得很快，须更快追踪接触者，以遏制任何潜在的病毒传播。”

当局也会继续派遣安全距离执法人员和安全距离大使到巴刹和熟食中心巡逻，确保访客遵守安全管理措施。

摊主：开放更多出入口

对食客更方便

受访摊主大多对当局加强防疫措施表示理解，但认为这对访客造成许多不便。

在勿洛蓄水池第630座巴刹与熟食中心售卖酿豆腐的摊主张财明（51岁）说，该巴刹和熟食中心在约一周前用橙色围网围起、实行入场登记后，再加上禁止堂食，导致生意下跌五成左右。

“一些食客看到熟食中心围起来就觉得有问题，不敢进来。我也不断跟他们解释，所有的熟食中心都实施这些措施，这是为了大家的安全。”

在直落布兰雅通道熟食中心售卖饮料的张国强（52岁）也说，熟食中心约两周前被围起，但在两三天前才开始有工作人员在入口处进行管控。他认为，因熟食中心的入口处只有一个，这对年长者造成许多不便。

“这个措施当然是好的，但我希望可以有多一个出入口，这样对食客来说比较方便，不用进来后还得绕一大圈才可以出去。”

在市区工作的陈绍汉（41岁，银行客户经理）经常在直落亚逸一带的熟食中心打包午餐。他认为，虽然进入熟食中心前必须登记入场稍有不便，但这是大家都应该学习适应的新常态生活方式。

“我觉得这对自己比较安全，当局要追踪确诊病例的密切接触者也容易许多。”