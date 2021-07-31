考评局采网上评卷系统提升效率获嘉奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 评卷员使用网上评卷系统批改时，可以利用屏幕左边的符号进行批注，方便最后的计分。以图中样本试卷为例，卷子上的红色小钩就代表考生的得分点。（考评局提供） 字体大小: 小 中 大 获颁公共服务提供者卓越奖的新加坡考试与评鉴局受访时说，当局2015年开始研究采用网上评卷系统，并于2018年首次用它来批改考生人数较少的科目，这个做法后来再逐渐推广到别的科目。到了2023年，所有在本地批改的会考试卷都会采用网上评卷系统，由剑桥考试委员会批改答卷送往英国的过程也会完全数码化。这意味着纸本答卷扫描进电脑后就无须再度搬动和点算，除了加强评卷的安全性，所需的体力工作也减少80％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公共服务转型奖 考试与评鉴局 中央公积金局 陈振声 符永平：经过重新估算 琼州天后宫资产超过1亿元 早数码