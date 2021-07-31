考评局采网上评卷系统提升效率获嘉奖

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来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2021年7月31日 5:00 AM

评卷员使用网上评卷系统批改时，可以利用屏幕左边的符号进行批注，方便最后的计分。以图中样本试卷为例，卷子上的红色小钩就代表考生的得分点。（考评局提供）
评卷员使用网上评卷系统批改时，可以利用屏幕左边的符号进行批注，方便最后的计分。以图中样本试卷为例，卷子上的红色小钩就代表考生的得分点。（考评局提供）

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获颁公共服务提供者卓越奖的新加坡考试与评鉴局受访时说，当局2015年开始研究采用网上评卷系统，并于2018年首次用它来批改考生人数较少的科目，这个做法后来再逐渐推广到别的科目。

到了2023年，所有在本地批改的会考试卷都会采用网上评卷系统，由剑桥考试委员会批改答卷送往英国的过程也会完全数码化。这意味着纸本答卷扫描进电脑后就无须再度搬动和点算，除了加强评卷的安全性，所需的体力工作也减少80％。

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