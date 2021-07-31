收款后一再延误装修工程 消协向99 Reno发警告信

新加坡消费者协会在去年7月至今年6月间，接到30起针对装修公司99 Reno的投诉，多数指公司收取款项后，一再延迟装修工程或开工日期。消协已向公司发出警告信，但未收到对方答复。

消协昨天发文告通知消费者有关装修公司99 Reno的投诉。

据消协文告，消费者主要投诉他们向公司预付款项或定期付款后，装修工程一再延期，也没有达到双方同意的进度。多数情况是木工、电工和厨房柜子的安装工作没有完成。一些消费者则申诉公司收取预付款项后没有开工。这些装修工程的费用介于6000元至5万4000元。