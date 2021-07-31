收款后一再延误装修工程 消协向99 Reno发警告信 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡消费者协会在去年7月至今年6月间，接到30起针对装修公司99 Reno的投诉，多数指公司收取款项后，一再延迟装修工程或开工日期。消协已向公司发出警告信，但未收到对方答复。消协昨天发文告通知消费者有关装修公司99 Reno的投诉。据消协文告，消费者主要投诉他们向公司预付款项或定期付款后，装修工程一再延期，也没有达到双方同意的进度。多数情况是木工、电工和厨房柜子的安装工作没有完成。一些消费者则申诉公司收取预付款项后没有开工。这些装修工程的费用介于6000元至5万4000元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡消费者协会 消费者 保护消费者公平交易法令 新加坡竞争与消费者委员会 装修费 装修公司 装修商 符永平：经过重新估算 琼州天后宫资产超过1亿元 早数码