两个月内成交价两度破纪录 碧山私人组屋129.5万元转手刷新高

据《联合早报》了解，碧山怡然阁的这间五房式组屋装潢典雅，屋主是希望提升至更好的住房，所以决定卖屋。买家是一对育有两名子女的中年夫妇，不包括上述交易在内，截至昨天，本地今年已累计124宗百万组屋交易。

短短两个月内，本地组屋转售价两度刷新高。继黄埔区一个三房式“有地组屋”上个月以126万8000元创下最高组屋转售价后，碧山一个五房式私人组屋本月以129万5000元刷新转售价纪录，成为迄今以最高价脱手的组屋。

ERA产业副区域总监黄琮顺（34岁）受访时透露，约一个多月前，碧山怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋屋主找上他，希望他帮忙脱售单位。

黄琮顺透露，这个组屋单位位于35层及以上的高楼，面积120平方公尺，剩余屋契为89年。屋主原本要价138万元，在联络黄琮顺之前，已有其他经纪开始行销这个单位。黄琮顺说，有不少人向他询问详情，最终有五组买家前去看房。

据《联合早报》了解，这间组屋装潢典雅，屋主是希望提升至更好的住房，所以决定卖屋。

黄琮顺说，买家是一对育有两名子女的中年夫妇，希望购买碧山区的房子，看了两次房后决定买下。买家本月5日签署选购权书（option to purchase，简称OTP），以129万5000元买下这个地点适中的优质组屋，目前正在办理买房手续。

上个月，黄埔一带惹兰峇合宜亚一个三房式“有地组屋”以126万8000元转售，创下当时最高组屋转售价纪录。这个“有地组屋”楼面面积为210平方公尺，剩余屋契为50年一个月。

不包括上述交易在内，截至昨天，本地今年已累计124宗百万组屋交易，包括至少10宗怡然阁私人组屋转售交易。其他百万组屋交易则来自丹戎巴葛、文庆、女皇镇等地点较为适中的住宅区。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清受访时指出，约130万元的预算已经可以购买面积稍微小一点的全新执行共管公寓。

业内人士：

不排除转售价一再创纪录

她估计，能出如此高价的买家可能是卖掉私宅换组屋，或是有一定经济能力，想要从非成熟区搬来成熟区的买家。

孙燕清说：“随着私宅价格近期显著上升，有些买家可能会觉得私宅价格偏贵，所以在好的地点购买优质组屋单位不失为另一选项。”

她不排除，市场对这类优质组屋的需求若持续，百万组屋转售价将一再创纪录。