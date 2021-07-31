青年学子表现亮眼 国大生童趣泡泡洗手液扬威文创大赛

首届“新加坡文创节”昨日开幕，同时举行2021年新加坡文创大赛颁奖典礼，大赛今年共收到240件参赛作品，其中九件公开组及13件新秀组作品入围决赛评选。

新加坡国立大学四名学生以结合创意与童趣的泡泡洗手液，在新加坡文创大赛中斩获新秀组金奖、潜质新星大奖和最受欢迎公众投选三项重量级奖项。

刘燕玲：创意非设计师特权

解决问题带来满满正能量

《联合早报》与新加坡华族文化中心联办的首届“新加坡文创节”昨日开幕，并颁发了2021年新加坡文创大赛奖项。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲主持开幕仪式。

刘燕玲致辞时说：“天马行空的创意，不是设计师的特权。创意，特别是能够解决问题，能够帮助到他人的创意，可以带给我们快乐的力量，还有满满的正面能量。”

今年文创大赛以“新常态、新设计”为主题，共收到240件参赛作品，其中九件公开组、13件新秀组作品入围决赛评选。南洋艺术学院获颁院校参与奖。

本届获奖的作品有免接触的泡泡洗手液、鼓励幼儿洗手的肥皂贴纸，以及为视障人士设计的数字支付应用程序等即创新，又符合疫情防范需求的设计。

新大提供行销与创业辅导

把设计推向市场

新加坡报业控股华文媒体集团与新加坡协助残障者自立局（SG Enable）和新加坡管理大学创新与创业研究院合作，为优秀作品提供设计与行销辅导，帮助参加者把作品商业化，甚至进一步成立起步公司。

国大设计与工程学院的陈惠忠、桂熹娴、何义靖、陈奕峰四人设计的“O泡：泡泡洗手液”获得三项大奖，将参与孵化计划。

新大创新与创业研究院将帮助该团队把这一设计推向市场，为他们的创业之路提供指导。

这款泡泡洗手液采用被动式红外传感器智能感应，感应持续三秒后喷出免洗消毒泡泡。这项设计避免使用者触碰瓶身而引发感染的风险。

陈奕峰（24岁）作为团队代表出席颁奖仪式，第一时间将好消息跟团队分享。他说，该作品的研发历时三个月，整个过程的难处在于确定泡泡的化学成分，

他说：“我们都是学设计的学生，不擅长科学的部分。因此需要不断地与国家环境局沟通确认，确保我们的泡泡能有效消灭病毒。”

本届公开组金奖银奖从缺。铜奖得主詹永胜（设计师，29岁）有两项作品入围决赛，其中肥皂贴纸获得铜奖。

洗手前将这款附有肥皂的贴纸贴在幼儿手上，遇水并搓洗后，贴纸会呈现不同的卡通图案，激发幼儿对洗手的兴趣。

詹永胜说：“虽然洗手是最方便有效的防疫措施之一，但不仅是小孩子，有时候连大人也不是很愿意洗手。我希望能为洗手注入一点惊喜，鼓励大家勤洗手。”

华族文化中心总裁刘思伟指出，本地有许多创意设计人才。“我们希望文创节能为公众提供更多与本地文创品牌和艺术家交流的机会，同时进一步促进年轻一代对本土华族文化的兴趣，从而启发和培育新一代的创意工作者，扩大本地勇于创新创造的文创界优秀人才队伍。”

报业控股华文媒体集团社长李慧玲在致辞中说，新加坡发展创意产业最初是在2002年提出的，早期合作和学习的对象主要为西方国家。华文媒体集团2017年起将发掘与介绍本土创意列入工作计划，同时把这个区域华人城市的文化创意带进来。

“我们深信，文创或者创意产业的背后，必须有坚实的文化底蕴支撑，而一个社会的文化底蕴，不是依靠政策制定目标而来，需要民间的慢慢积累。我们就参与这个积累和传播的过程，用华语讲解文创，并且寻找有相同理念的伙伴一起耕耘。”

今年文创节以“疫下新思”为主题，包含五场论坛与分享会，以及11场手作工作坊，全程线上举行。公众可上文创节官网：www.singaporecreatorfestival.sg、《联合早报》和华族文化中心面簿，以及zaobao.sg观看直播。中国读者可上早报网收看。

我们深信，文创或者创意产业的背后，必须有坚实的文化底蕴支撑，而一个社会的文化底蕴，不是依靠政策制定目标而来，需要民间的慢慢积累。我们就参与这个积累和传播的过程，用华语讲解文创，并且寻找有相同理念的伙伴一起耕耘。

——报业控股华文媒体集团社长李慧玲