前华文教师获颁长期服务奖 子女登报追思 “贺”亡父获奖

2019年病逝的父亲在半年后荣获马林百列长期服务奖，但颁奖礼却因冠病疫情一延再延，直至今年（2021年）7月初举办。女儿代为领奖后，日前在中英文报章刊登追思，将这个好消息告知天上的父亲说：“亲爱的老爸，您又得奖了……那天代您领奖时，我们着实感到好骄傲；毕竟40年的献身社会确实不是人人能够持之以恒的。”

本周四（29日）在《联合早报》和《海峡时报》登报追思的是女儿郑丹青（49岁）与儿子郑丹枫（48岁，万向控股执行总裁）。

获奖人是他们已故的父亲郑鉴兴，他在2019年7月29日去世，终年83岁，有五名内外孙。儿女在郑鉴兴去世的半年后，即隔年2月7日被通知郑鉴兴获得2019年的马林百列长期服务奖。

不过当时冠病疫情伊始，颁奖礼经过多次展延后，最终落在今年7月10日。女儿当天代父领奖，让她满是感动也感慨。

她昨天（7月30日）受访表示，父亲在法礼小学（Fowlie Primary School）担任华文老师长达40年，也曾任马林百列居民委员会分区主席和顾问，为社区服务了40年。

她说，父亲去世前患癌病重，后期身体每况愈下，只能躺着，但他还惦记着要参加当年马林百列的国庆聚餐。

儿子郑丹枫说：“这是我们家庭的习惯，父亲每年都会订桌，全家大小10人出席，他当时身体病重到不能行走，却一直说可以撑到国庆日。”虽然最后他等不及当年国庆日那天的到来，但家人都称他们仍会延续父亲的习惯每年参与国庆聚餐。

完整报道，请翻阅2021年7月31日《联合晚报》