玩闹起争执挨拳 男生眼骨裂 视网膜磨损

和同学玩闹起争执，中二男生疑挥拳狂殴对方，将同学打到进医院。同学受伤后呕吐不止，牙齿松动脸颊肿起，入院检查后发现眼眶被打至骨裂、视网膜磨损，视线出现重影和紫色边框。医生称将是永久性伤害。伤者当日报案后，警方已介入调查。

这起事件发生在7月16日早上9时40分左右，两名男生是西部的一所中学的中二生。

伤者的母亲戴女士（41岁）受访时透露，当日儿子与另一名男生课间在班上发生小冲突，对方竟然出重拳把儿子打成重伤。

戴女士说：“对方抓住我儿子的手，几拳砸到他脸上。我儿子担心打架会被老师处罚，愣了一下没有还手，被打懵了倒在地上，但对方还是不停手。”

等老师将两人分开，戴女士的儿子脸颊已经肿起，左眼出现淤青。他被带到医务室休息，随后又到附近诊所就医。“儿子在诊所开始呕吐，出现头晕等症状，医生见状立即建议他前往医院进行急诊。”

当时约早上10时30分左右，校方于是通知家长并呼叫救护车。

“期间我儿子还是不断呕吐，送院后立刻做了检查，当天医生也立即进行了紧急手术。”

戴女士透露，儿子的左眼眶有骨裂，造成眼球移位，后来虽然通过手术将眼球牵引回原位，但视网膜已经磨损。如今儿子视线出现重影和紫色边框，下来或须再次进行手术。另外，他头部包括脸颊、颈脖、鼻子都被打伤，牙龈出血牙齿松脱。

戴女士痛心疾首地说：“医生指视网膜磨损是不可逆的，虽然通过手术和治疗会好转，但视力会永久受损。”

警方发言人受询确认接获报案，案件正在调查中。教育部则表示已知晓此事，但由于警方正在调查此案，因此不方便透露更多的详情。

看不清课本无法复课

连课本都看不清，男生伤势严重无法复课，家长更担心他心理受创，如今不敢让他返校。

母亲说，儿子周一（8月2日）会复诊，同时也联系了另外两名专科医生。

她说：“我儿子现在连课本都看不清，要怎么回去上学？而且这件事情对他的心理伤害也很大。他那天告诉我他不怕那个男生，但又问我，若他被同学打死了怎么办？”

戴女士说儿子一方面希望自己勇敢坚强，但又止不住害怕，内心十分煎熬。

她说到这里不禁伤心落泪：“我总教导孩子，如果在学校和别人起冲突，告诉老师就好，不能动手。但他如今必须却遭到这样的后果，我真的不知道当时这样说是对是错。”

她希望校方能严肃处理此案，还儿子一个公道。

挥拳男生透露前一天已有摩擦

男生透露事发经过，老师念给伤者家长听，才得知两人在事发前一天已有争执。

打人的男生事后被学校要求写下事发经过，老师后来在电话中将内容念给戴女士夫妇听。她说，男生透露原来两个孩子前一天就有摩擦，隔天再次闹起来的时候，才闹得如此严重。

得知孩子受伤如此严重后，戴女士第一时间前往学校附近的警局备案。

戴女士说：“我们至今没有见到这个男生。校方称警方已经介入调查，因此他们也很难安排我们见面。”

她表示若儿子这是轻伤尚可大事化小，但儿子的眼睛受到永久受损，因此她无法让此事完结。