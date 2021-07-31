装置在组屋区贺国庆 5米充气鱼尾狮 逗乐居民来合影

五米巨型鱼尾狮走进武吉巴督组屋区，与居民同贺国庆，把幼儿园的小朋友逗得乐开怀，也成为邻里的新“景点”。居民称，今年国庆被疫情笼罩，但仍希望通过创意装饰体现这是值得庆祝的大日子。

武吉巴督22街第296B座组屋底层最近出现一个“大家伙”，一个大约五米高的充气鱼尾狮被彩灯环绕，周围还布置了许多国旗，令不少经过的居民都纷纷来合影，小朋友们更是乐开了怀。

这是附近居民特地为国庆准备的创意装饰，参与布置装饰的陈棋发（35岁）透露，他们每逢节假日都会想一些有趣的装饰布置邻里，让大家眼前一亮。今年由于疫情，大家希望通过装饰感受到节日的气氛。

他说，这个五米高的充气鱼尾狮虽然不是居民设计的，但他们在网上找了很久，才找到有制作鱼尾狮造型的装饰店。

陈棋发笑说：“鱼尾狮摆放的位置，对面就是一家幼儿园，小朋友每次下课都会蹦蹦跳跳往这边跑，经过时眼睛亮起来，很高兴的样子。居民也会带孩子来看，这里已经成功为新景点了。”

布置国庆装饰时，我国群聚人数限制为五人，每次只能有五个人一起布置装饰，因此进度也被拖慢。陈棋发说，他们从五月就开始策划，“幸好赶在人数限制收紧到两人之前完成了布置，否则可就麻烦了。”

他也说：“虽然今年我们不能大规模庆祝国庆，但我们希望体现这仍是一个值得庆祝、意义非凡的日子。”

完整报道，请翻阅2021年7月31日的《联合晚报》。