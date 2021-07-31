装置在组屋区贺国庆 5米充气鱼尾狮 逗乐居民来合影

来自 / 联合晚报

文 /
靳忻

发布 / 2021年7月31日 2:45 PM

迎风飘扬的国旗和五米高的大型鱼尾狮充气装饰让邻里充满国庆氛围。（陈斌勤　摄影）
迎风飘扬的国旗和五米高的大型鱼尾狮充气装饰让邻里充满国庆氛围。（陈斌勤　摄影）

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五米巨型鱼尾狮走进武吉巴督组屋区，与居民同贺国庆，把幼儿园的小朋友逗得乐开怀，也成为邻里的新“景点”。居民称，今年国庆被疫情笼罩，但仍希望通过创意装饰体现这是值得庆祝的大日子。

武吉巴督22街第296B座组屋底层最近出现一个“大家伙”，一个大约五米高的充气鱼尾狮被彩灯环绕，周围还布置了许多国旗，令不少经过的居民都纷纷来合影，小朋友们更是乐开了怀。

这是附近居民特地为国庆准备的创意装饰，参与布置装饰的陈棋发（35岁）透露，他们每逢节假日都会想一些有趣的装饰布置邻里，让大家眼前一亮。今年由于疫情，大家希望通过装饰感受到节日的气氛。

他说，这个五米高的充气鱼尾狮虽然不是居民设计的，但他们在网上找了很久，才找到有制作鱼尾狮造型的装饰店。

陈棋发笑说：“鱼尾狮摆放的位置，对面就是一家幼儿园，小朋友每次下课都会蹦蹦跳跳往这边跑，经过时眼睛亮起来，很高兴的样子。居民也会带孩子来看，这里已经成功为新景点了。”

布置国庆装饰时，我国群聚人数限制为五人，每次只能有五个人一起布置装饰，因此进度也被拖慢。陈棋发说，他们从五月就开始策划，“幸好赶在人数限制收紧到两人之前完成了布置，否则可就麻烦了。”

他也说：“虽然今年我们不能大规模庆祝国庆，但我们希望体现这仍是一个值得庆祝、意义非凡的日子。”

完整报道，请翻阅2021年7月31日的《联合晚报》。

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