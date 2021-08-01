为安心与子孙们享天伦 百岁老人完成疫苗接种

年过百岁的陈永烱完成冠病疫苗接种，只为与子孙共享天伦之乐，让他们能安心上门探望。

陈永烱今年元旦满100岁，育有四名孩子、10名孙子和四名曾孙。子孙时常回家探望他，在防疫措施放宽时，四代也常聚集聊天吃饭。

虽然家人早已在各自年龄层可接种时立即注射疫苗，但陈永烱有高胆固醇和高血压，以及肾功能减弱，他和家人起初担心他接种疫苗后会出现不良反应。

女儿陈绍芬（69岁，退休）透露，父亲喜欢在家里写书法，也不常出门。“我们本来不想他冒险，毕竟他已100岁，也有常见的老人疾病，身体不像以往那样健壮。”

但疫情持续蔓延，孩子们开始担心万一自己把病毒带回家传染给父亲，会引发重症风险，他们寻求家庭医生的建议，最后决定让父亲接种疫苗。

陈永烱在6月至7月间到勿洛民众俱乐部接种辉瑞疫苗，他无须预约，注射两剂后也未曾出现不良反应，只是手臂稍微酸痛。

他说：“我接种疫苗后，感觉和平常一样，但能让子孙和自己更安心。我鼓励大家尤其年长者，勇敢接种疫苗，以免染疫时更辛苦，也会连累医院和家人。”

王乙康：未接种年长者已减至17万7000人

根据卫生部最新数据，未接种冠病疫苗的60岁及以上年长者人数，已从早前约20万人减至约17万7000人。

卫生部长王乙康说，当局除了会继续派出流动接种团队加大力度鼓励年长者接种，他也准备在这几天致函全科诊所医生和中医师，呼吁他们帮忙说服未接种的年长病患前去接种。

王乙康昨天走访黄埔区的惹兰登德兰一带，向在那里服务居民的流动接种团队了解接种情况。

他说：“随着社会和经济活动开放，人的流动量会增加，也意味着还没接种疫苗的年长者变成了弱势群体。如果没接种，他们被传染到冠病的话，得到严重疾病的可能性相当高，介于10％到15％左右。每10个老人，一到两个会得到严重疾病。”

自7月7日以来，流动接种团队已向约3240人展开宣导，鼓励年长者接种。

10个流动接种团队到全岛各区为民众接种，包括宏茂桥、勿洛蓄水池、直落布兰雅、红山等地，下来也会前往罗弄阿苏、后港、淡滨尼等。

王乙康说，每到一个新地点，义工都会挨家挨户去说服年长者注射疫苗。但他认为，义工也只有一定的说服力，所以他呼吁所有医生和中医师帮忙。

如果未接种疫苗的年长者有与诊所预约看病，王乙康希望医生考虑是否能提前这些预约，提早与这些年长者会诊，说服他们接种。