裕廊渔港批发市场明起重开 不确​定因素太多​鱼商​进​货量料减半

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来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年8月1日 5:00 AM

裕廊渔港出现多起冠病确诊病例，从7月17日起关闭两周，昨天解封，明天将恢复批发市场的买卖活动。（谢智扬摄）
裕廊渔港出现多起冠病确诊病例，从7月17日起关闭两周，昨天解封，明天将恢复批发市场的买卖活动。（谢智扬摄）

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鱼商总会主席洪维恩受访时说，渔港重开后，多少鱼贩会开档，多少人会到场买鱼，这些都是未知数，因此鱼商都会小心行事，准备的货量预计会比平时少一半。“情况何时会恢复，我真的不知道。”

裕廊渔港明天（8月2日）起恢复批发市场买卖，但受访鱼商担心不少巴刹鱼贩仍在隔离中，不清楚实际需求，加上暂不知道更严格的防疫措施会如何影响运作，纷纷谨慎行事，复工头几天进口的渔获料比平时少一半。

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