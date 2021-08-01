裕廊渔港批发市场明起重开 不确定因素太多鱼商进货量料减半 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年8月1日 5:00 AM 裕廊渔港出现多起冠病确诊病例，从7月17日起关闭两周，昨天解封，明天将恢复批发市场的买卖活动。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 鱼商总会主席洪维恩受访时说，渔港重开后，多少鱼贩会开档，多少人会到场买鱼，这些都是未知数，因此鱼商都会小心行事，准备的货量预计会比平时少一半。“情况何时会恢复，我真的不知道。”裕廊渔港明天（8月2日）起恢复批发市场买卖，但受访鱼商担心不少巴刹鱼贩仍在隔离中，不清楚实际需求，加上暂不知道更严格的防疫措施会如何影响运作，纷纷谨慎行事，复工头几天进口的渔获料比平时少一半。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 裕廊渔港 新加坡食品局 冠状病毒19 20年来沟渠涌出泉水不断 公众盛水洗车饮用 组屋楼下玩四色牌被提醒 阿叔阿嫂反呛：两人怎么玩？