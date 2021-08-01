鱼商总会主席洪维恩受访时说，渔港重开后，多少鱼贩会开档，多少人会到场买鱼，这些都是未知数，因此鱼商都会小心行事，准备的货量预计会比平时少一半。“情况何时会恢复，我真的不知道。”

裕廊渔港明天（8月2日）起恢复批发市场买卖，但受访鱼商担心不少巴刹鱼贩仍在隔离中，不清楚实际需求，加上暂不知道更严格的防疫措施会如何影响运作，纷纷谨慎行事，复工头几天进口的渔获料比平时少一半。