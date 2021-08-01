上半年四人死于骨痛热症

4月到6月，本地共录得1514起骨痛热症病例，有五起属于情况较严重的骨痛溢血热症，不过病例已较上一个季度大幅减少了19.1％。

本地今年上半年共有四人死于骨痛热症，其中三起死亡病例是在过去三个月内发生。

根据国家环境局本周公布的骨痛热症第二季度报告，三名死者年龄介于54岁至90岁，其中一人住在骨痛热症黑区。

4月到6月，本地共录得1514起骨痛热症病例，有五起属于情况较严重的骨痛溢血热症（Dengue haemorrhagic fever，简称DHF）。不过4月到6月的患病数量已较上一个季度的1872例大幅减少了19.1％。

从骨痛热症病毒类型来看，从今年2月开始，新加坡人缺乏群体免疫的第三型病毒（DENV-3）已成为我国骨痛热症主导病毒类型。1月时，第三型病毒仅占总病例的21.7％，到了6月，它的占比超过六成。之前占多数的第二型病毒占比则滑落到25.9％。

今年头29周累计出现3645起病例，远低于去年与前年同期。去年7月，本地曾出现单周1792起病例，刷新历史纪录。

本地目前已连续两周单周新增病例在100起以下，出现至少10起病例的骨痛热症黑区也仅有三个，皆位于私宅区，分别是武吉知马的巴慕乐园（Balmoral Pk）一带、欧思礼路和来益路（Lloyd Rd）一带，以及万礼月邻园（Goodlink Park）和惹兰马达亚逸（Jalan Mata Ayer）。

值得注意的是，环境局在第二季共发现大约5700个地方有蚊子滋生，比上一季增加了约35％。环境局表示，本地正处于一年中最热的时期，因此骨痛热症传播风险更高，情况令人担忧。该局预计，“由于伊蚊传播媒介的繁殖与成熟周期加快，以及骨痛热症病毒的潜伏期缩短，在这一炎热时期，骨痛热症病例数量将会增加”。