前教师病逝后获社区服务奖 子女代父领奖并登报“道贺”

退休小学华文教师郑鉴兴两年前因胰脏癌去世，终年83岁。他去世半年后获追颁马林百列长期服务奖，但颁奖礼却因冠病疫情延迟，直至今年7月才举办，女儿代父领奖并在报章登追悼挽词告诉父亲好消息。

长期为社区服务的郑鉴兴是在2019年被诊断患上末期的胰脏癌，确诊后仅仅三周就病逝。他的女儿郑丹青（49岁）在上个月10日上台代父领奖，然后连同弟弟郑丹枫（48岁，万向控股执行总裁）于7月29日在《联合早报》和《海峡时报》刊登追悼挽词。