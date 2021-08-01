前教师病逝后获社区服务奖 子女代父领奖并登报“道贺” 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年8月1日 5:00 AM 郑丹青（左）与郑丹枫都为父亲获得马林百列长期服务奖而感到光荣与高兴。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 退休小学华文教师郑鉴兴两年前因胰脏癌去世，终年83岁。他去世半年后获追颁马林百列长期服务奖，但颁奖礼却因冠病疫情延迟，直至今年7月才举办，女儿代父领奖并在报章登追悼挽词告诉父亲好消息。长期为社区服务的郑鉴兴是在2019年被诊断患上末期的胰脏癌，确诊后仅仅三周就病逝。他的女儿郑丹青（49岁）在上个月10日上台代父领奖，然后连同弟弟郑丹枫（48岁，万向控股执行总裁）于7月29日在《联合早报》和《海峡时报》刊登追悼挽词。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 退休华文教师 国庆晚宴 社区服务 马林百列 职场受骚扰霸凌 别忍气吞声 什么是工作与生活和谐？