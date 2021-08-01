前教师病逝后获社区服务奖 子女代父领奖并登报“道贺”

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年8月1日 5:00 AM

郑丹青（左）与郑丹枫都为父亲获得马林百列长期服务奖而感到光荣与高兴。（陈来福摄）
郑丹青（左）与郑丹枫都为父亲获得马林百列长期服务奖而感到光荣与高兴。（陈来福摄）

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退休小学华文教师郑鉴兴两年前因胰脏癌去世，终年83岁。他去世半年后获追颁马林百列长期服务奖，但颁奖礼却因冠病疫情延迟，直至今年7月才举办，女儿代父领奖并在报章登追悼挽词告诉父亲好消息。

长期为社区服务的郑鉴兴是在2019年被诊断患上末期的胰脏癌，确诊后仅仅三周就病逝。他的女儿郑丹青（49岁）在上个月10日上台代父领奖，然后连同弟弟郑丹枫（48岁，万向控股执行总裁）于7月29日在《联合早报》和《海峡时报》刊登追悼挽词。

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